Aefa roza los 200 socios tras sumar 19 empresas este año

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (Aefa) y Cajamar han celebrado este miércoles su tradicional Brindis de Navidad en la Escuela de Catas de Alicante. Un encuentro en el que la presidenta de esta organización, Maite Antón, ha aprovechado para hacer balance del ejercicio, en el que Aefa ha celebrado su 30 aniversario.

Un balance más que positivo si se tiene en cuenta que la asociación cierra con un total de 199 miembros, tras sumar 19 nuevas empresas este año, según ha apuntado la propia Antón. "Este año ha sido especialmente significativo para nosotros, ya que hemos celebrado el 30 aniversario de la asociación. Y lo hemos hecho como mejor sabemos: con más formación, más actividades, visibilidad y compromiso. Aefa es hoy una red sólida, viva y activa, que sigue creciendo gracias a sus asociados y colaboradores como Cajamar", ha asegurado la presidenta de Aefa.

Antón ha destacado el esfuerzo colectivo de las empresas familiares y el orgullo de cerrar este año con más asociados. "Hoy brindamos por todo lo que hemos vivido este 2025 y por lo que está por venir. Por nuestras empresas, por nuestras familias, por nuestros trabajadores, proveedores, por todos y cada uno que, con su esfuerzo diario, hacen posible que nuestra provincia crezca y prospere", ha insistido la empresaria.

Por su parte, el director territorial de Cajamar, Manuel Nieto, ha destacado que "volvemos a renovar este acuerdo que nos permitirá impulsar, de forma conjunta, proyectos e iniciativas que refuercen el papel decisivo que desempeñan las empresas familiares en el desarrollo económico y social de nuestra provincia. Aprovecho para agradecer a Aefa haber contado, año tras año, con Cajamar como aliado estratégico de sus acciones dirigidas a ofrecer a todos sus asociados más recursos para su profesionalización y relevo generacional y, de esta manera, que nuestra entidad haya podido contribuir a al fortalecimiento y posicionamiento de las empresas familiares en el tejido empresarial alicantino".

Con este evento, en el que además se ha desarrollado una cata-networking de jamones y vinos como forma de compartir, aprender y estrechar lazos, Aefa pone el broche final a un año repleto de actividades en el que se han conmemorado sus tres décadas de trayectoria.