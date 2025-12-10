Alicante rozará el lleno en los campings para la temporada navideña a pleno rendimiento

La Asociación de Campings de la Provincia de Alicante estima que sus establecimientos alcanzarán un 85 % de ocupación media durante las próximas navidades. La previsión va en sintonía con el sector que está registrando buenas perspectivas y, además, posiciona este tipo de alojamiento como una opción al alza en la denominada temporada bja. Así lo ha señalado este miércoles su presidente Patrick Le Metayer quien subraya que "estas cifras podrían incluso incrementarse gracias a las reservas de última hora, una tendencia cada vez más habitual entre los visitantes".

Según Le Metayer, "la continua renovación y mejora de las instalaciones, la diversificación de las modalidades de estancia y la ampliación de servicios han convertido a los campings de la provincia en una opción cada vez más demandada, incluso fuera del periodo estival. Esta temporada festiva marca tradicionalmente el inicio del segundo periodo de alta afluencia para estos establecimientos, que en invierno actúan como refugio climático para viajeros de larga estancia procedentes del centro y norte de Europa".

Decoración navideña en el camping La Marina el año pasado. / AXEL ALVAREZ

Las previsiones se realizan sobre una base de 29.000 plazas, pues desde la asociación explican que apenas se reducen unas mil por parte de sus asociaciones para este periodo. Con todo, los pronósticos marcan una ocupación cercana a las 25.000 plazas. La asociación recuerda que la mayoría de campings de la provincia permanecen abiertos durante los 365 días del año, lo que refuerza el atractivo de Alicante como destino invernal, especialmente durante las festividades relativas a la Navidad y el fin de año.

La provincia alicantina se sitúa como una de las que cuenta con un mayor porcentaje de establecimientos y plazas operativas en esta temporada. En cuanto a balance anual, los campings cerraron 2024 con cerca de seis millones de pernoctaciones, y las previsiones apuntan a resultados muy similares para este 2025.