La gestora Diana Capital adquiere el 40 % de la alicantina Revestech

La compañía alicantina de fabricación de sistemas de impermeabilización Revestech acaba de protagonizar uno de los saltos inversores del año. La gestora de capital privado Diana Capital ha anunciado su entrada en la sociedad con la compra de un 40 % del accionariado. De esta manera, la famlia Martínez mantendrá el control del proyecto y la dirección.

El nuevo accionista está especializado en sociedades del denominado "middle market" y, de manera conjunta, abordarán la expansión internacional. "Los nuevos recursos se destinarán a acelerar mejoras operativas, acometer adquisiciones selectivas de compañías complementarias y abrir nuevas filiales en mercados estratégicos, respaldando a un equipo directivo —liderado por miembros de la familia fundadora— altamente comprometido con el proyecto", según indican desde la gestora.

Revestech, fundada en Alicante en 2006, prevé cerrar 2025 con 15 millones de euros en ventas y un EBITDA superior a 4 millones. Sus instalaciones están localizadas en el área industrial de la carretera de Madrid, en las proximidades de Mercalicante. Con una planta de 5.000 metros cuadrada, cuenta con cerca de 70 empleados. En su ficha, Revestech subraya que destina ya alrededor del 30 % de su producción al mercado exterior, con presencia destacada en Europa y expansión creciente en América y Asia.

En la transacción, la auditoría ("due diligence" financiera) ha corrido a cargo de EY y la legal, fiscal y laboral, por Garrigues. Bankinter ha actuado como asesor de la compañía. El presidente de Revestech, Miguel Martínez, ha dado la bienvenida a Diana Capital en esta nueva etapa de crecimiento de la compañía. “Estamos muy contentos de haber encontrado un socio inversor a largo plazo con un plan de crecimiento ambicioso para llevar nuestro grupo a una nueva fase de crecimiento e internacionalización y con la incorporación al Consejo de Francisco Gómez-Zubeldia y Alejandro Mejias”.

El primero es el vicepresidente y consejero delegado del fondo y ha subrayado que, entre los motivos de la decisión, está que considera que la inversión está "sustentada en los pilares fundamentales: un gran accionariado y equipo directivo, Revestech es una compañía con un gran potencial de crecimiento y creación de valor gracias a una amplia capacidad productiva, potenciales mejoras operativas, expansión internacional, adquisiciones selectivas y profesionalización”.

Segunda operación

Desde su creación en el año 2000, Diana Capital ha invertido más de 400 millones en empresas medianas nacionales en su crecimiento internacional. En la trayectoria de la gestora, destacan otras desinversiones como Gransolar, vendida a Trilantic; Burger King, vendida a Restaurant Brands Iberia, propietaria de los derechos de explotación en España y Portugal de Burger King; la firma de iluminación Indal, actualmente parte del Grupo Philips, y Guascor, adquirida por Siemens, Recyde a Cie Automotive, según el dossier corporativo. En este ámbito, señalan también la relación con Grupo Lappí para posicionar el grupo de etiquetado en el mercado nacional y europeo. Entre las recientes adquisiciones, figura la compra de CPM-Penta Group.

La inversión es el tercer fondo de la gestora y supone su segundo inyección de capital, del que no ha transcendido cantidad. El objetivo es, al igual que ha ocurrido con la mercantil de etiquetado, posicionar a la empresa alicantina en el segmento de la impermeabilización que "vive un momento de fuerte dinamismo impulsado por la renovación del parque inmobiliario europeo, la necesidad de soluciones más eficientes frente al cambio climático y la creciente regulación en materia de construcción sostenible", según han apuntado fuentes de la operación.