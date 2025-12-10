Josep Maria Recasens: "España tiene la posibilidad de posicionarse como líder en el sector del automóvil"

"España tiene la posibilidad de posicionarse como líder" en el sector del automóvil, pero Europa tiene que acelerar la toma de decisiones y reducir los costes para poder competir con China, que utiliza la tecnología como medio para conquistar el mundo, ha advertido Josep María Recasens, CEO de Renault Iberia y presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), durante la última edición de European Bridges, el foro organizado por EL PERIÓDICO en colaboración con beBartlet en Bruselas.

"Para un sector como el automóvil, pero también para cualquier otro sector, la velocidad es muy importante", ha explicado Recasens, "China está haciendo las cosas al doble de velocidad que los europeos y a mitad de coste". La pregunta que se tienen que hacer los europeos, desde el punto de vista del CEO de Renault Iberia, es cómo hacer frente a este reto para garantizar la competitividad de la industria.

En este sentido, Recasens considera que España tiene la posibilidad de posicionarse "como elemento inspirador para el resto del mundo". La alianza estratégica anunciada por Renault y Ford para fabricar coches eléctricos pequeños es un buen ejemplo. De hecho, ha llamado a "salir del dogmatismo y las posiciones más ortodoxas para buscar consensos" y ha insistido en que "hacen falta más consensos a nivel europeo".

Pero para que los proyectos prosperen, cooperar con las autoridades a todos los niveles es fundamental. "Hay que realizar este plan, ya no solamente industrial, sino ambiental y urbano", ha explicado Recasens. Renault está colaborando aquí con las comunidades autónomas que "tienen un papel relevante" en cuestiones fundamentales como, por ejemplo, el despliegue de redes de puntos de carga. De hecho, Renault planea hacer un 'tour' para identificar en qué ámbitos pueden asumir el liderazgo los diferentes gobiernos autonómicos.

Inversión en tecnología

El CEO de Renault ha llamado a atraer inversión y favorecer el establecimiento y la integración de actores económicos europeos. “Lo que nos interesa es masificar el contenido local europeo”, ha dicho Recasens, como, por ejemplo, las baterías. Actualmente, la industria de las baterías en Europa no da abasto para la cantidad de coches que se fabrican en el continente, lo que encarece el producto final.

Otro elemento fundamental es el desarrollo tecnológico, en el centro de la cooperación que han establecido Ford y Renault. "China ha entendido muy bien que el automóvil es un vector para conquistar el mundo a través de la tecnología", ha asegurado Recasens. "Cada día que no reaccionamos o no competimos con este actor económico a través de la tecnología es un día más que les estamos dando a ellos", ha añadido.

En este sentido, el presidente de ANFAC ha defendido las medidas arancelarias a los coches eléctricos chinos impuestas por la Comisión. "El sector del automóvil no tiene miedo a nadie; llevamos compitiendo más de 120 años y seguiremos compitiendo 120 más", ha dicho Recasens. Los aranceles simplemente "equilibran" las reglas del juego, ha defendido. Aunque ha reconocido que la industria no puede tomarlos como "un cheque en blanco", sino aprovechar ese tiempo para ser competitivos.

Pendientes de la Comisión

La Comisión Europea presentará la próxima semana un plan estratégico para el sector de la automoción. Es el resultado de un intenso diálogo que se ha prolongado en los últimos meses entre la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, y los líderes de la industria automovilística. Para Recasens, que se esté replanteando el objetivo de acabar con los coches con motor de combustión en 2035 y se esté hablando de neutralidad tecnológica "es un paso".

"Este famoso dilema de sostenibilidad, competitividad y resiliencia de la economía es lo que se está levantando a día de hoy en Europa. Y creo que hay una vía de consenso donde se van a poner estos tres elementos al mismo nivel", ha dicho el CEO de Renault. Recasens ha insistido en la importancia de avanzar en la descarbonización sin renunciar a la competitividad. De lo contrario, ha dicho, Europa se convertirá en "Disneyland". También ha llamado a proteger a la clase media europea como elemento diferenciador respecto a China o Estados Unidos.

El presidente de ANFAC ha reiterado que Europa tiene que "ponerse las pilas", ponerse en marcha y pasar del discurso a "construir". También, ha dicho, hace falta valentía. "Necesitamos líderes valientes, con capacidad de asumir riesgos, con capacidad de tejer complicidades", ha asegurado Recasens, "esto va de qué Europa, qué sociedad o qué bienestar queremos dejar a las nuevas generaciones", ha sentenciado.