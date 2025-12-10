España paga este jueves 4.575 millones del rescate europeo de 2012 y se libra de las visitas de los 'hombres de negro'

El Estado afronta este jueves una nueva factura del rescate europeo a la banca española de 2012. El Tesoro abonará 4.575,24 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con lo que ya habrá devuelto al organismo comunitario 34.047,51 millones, el equivalente al 82,4% de los 41.333 millones que recibió el 11 de diciembre de 2012 (39.468 millones) y el 5 de febrero en 2013 (1.865 millones) para reestructurar el sector financiero y salvar a las cajas de ahorro quebradas y sus depositantes. Todavía le quedarán pendientes de reintegrar otros 7.285,49 millones en dos pagos en los meses de diciembre de los próximos dos años, hasta completar la devolución del préstamo a finales de 2027.

El pago de este jueves marca un hito importante, sobre todo por su carga simbólica. Al superar la devolución del 75% de lo recibido, se cumplirá la condición fijada por una regulación comunitaria de 2013 para que el país deje de estar sometido a la "supervisión" posterior al programa de asistencia financiera para la recapitalización bancaria, que acabó en enero de 2014. Durante todos ese tiempo, así, técnicos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el MEDE han visitado España dos veces al año -en los últimos, de manera virtual- para "evaluar la situación económica, fiscal y financiera" de país y "garantizar" que mantenía su "capacidad de pagar su deuda" pendiente.

Era lo que hace años se llamaban las visitas de los 'hombres de negro' de la 'troika', muy temidas en la primera fase por la presión que podían ejercer sobre el país para aprobar ajustes y reformas, si bien en los últimos ejercicios su importancia se ha diluido. Con el pago de este jueves, en cualquier caso, España se convierte en el primer país que saldrá de su supervisión de entre los rescatados en la Gran Crisis Financiera (también lo fueron Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre). De hecho, ya fue el primero en comenzar a devolver su deuda (17.612 millones de forma voluntaria y anticipada entre julio de 2014 y octubre de 2018) y es, de lejos, el que ha abonado un porcentaje más alto hasta la fecha.

"No cueste un euro"

España estuvo al borde del abismo en aquel 2012. Entre rumores de una posible ruptura del euro y crecientes dudas internacionales sobre la situación real de la banca española tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Tesoro no llegó a perder su capacidad para financiar en los mercados un déficit público desbocado, pero los inversores le exigían cada vez unos intereses más altos por prestarle dinero. Incluso aunque hubiera podido seguir emitiendo deuda, este encarecimiento habría llevado a las finanzas públicas a ser insostenibles, con la consiguiente suspensión de pagos por parte del Estado, por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a pedir ayuda al resto de países de la zona euro en junio de 2012.

Tras unas duras negociaciones y a cambio de una exigente lista de reformas supervisadas por los 'hombres de negro', los socios comunitarios aprobaron una línea de financiación de hasta 100.000 millones de euros en condiciones más favorables de las que España podía obtener en el mercado. Finalmente solo se utilizaron los 41.333 millones, que se destinaron a rescatar a BFA-Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia, BMN, Ceiss, Caja 3 y Liberbank (hoy ya todos desaparecidos tras integrarse en otras entidades). También a financiar la creación de la Sareb, el banco malo que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de dichas cajas, cuyos números rojos el actual Gobierno se vio obligado por Europa a sumar a la deuda y el déficit públicos en 2021.

El Ejecutivo de entonces prometió que el rescate europeo no tendría coste para el Estado: así lo aseguraron el presidente Rajoy ("Es un crédito a la banca que va a pagar la banca"); su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría ("Se hace con un objetivo: que no cueste un euro al contribuyente"); y el ministro de Economía, Luis de Guindos ("Esto no cuesta a los contribuyentes españoles"). Lo cierto, sin embargo, es que el Estado ha sido el que ha tenido que abonar los 34.047 millones ya pagados, además de unos 3.495 millones en intereses y comisiones entre 2012 y 2024, y tendrá que hacer frente a los 7.285 millones restantes, junto a los intereses y comisiones correspondientes.

Perdido en su mayoría

La inmensa mayoría del dinero inyectado se ha perdido para siempre o es de difícil recuperación en su totalidad. Así, de los 24.096 millones de euros aportados a Bankia, se consideraban recuperables 8.961 millones de euros al cierre de 2024, si bien la revalorización en bolsa de más del 90% que acumula este año CaixaBank -que el actual Gobierno aceptó fusionar con el banco nacionalizado- está elevando esa cantidad hasta rondar los 12.000 millones. Los 2.192 millones inyectados a la Sareb, en cambio, se han dado ya contablemente por perdidos, mientras que de los 32.610 millones con que se rescató al resto de entidades se perdieron 28.133 millones, el 86,2%. De no haberse volatilizado, todo ese dinero hubiera hecho mucho más cómoda la factura con el MEDE y habría facilitado el saneamiento de las finanzas públicas.

En el otro lado de la balanza, el rescate europeo ha sido financieramente favorable para España. Según el MEDE, el país se ahorró en torno a 1,2 puntos de PIB en intereses hasta 2019 (unos 12.000 millones de euros, con cifras de aquel año) respecto a lo que le hubiera costado conseguir el dinero en el mercado en diciembre de 2012. Incluso con la subida de los tipos de referencia impulsada por el BCE entre 2022 y 2023 para combatir la alta inflación, el tipo medio que cobra el MEDE al Tesoro ha subido del 0,8% en 2022 al 1,6% en 2025, pero sigue por debajo del coste medio del conjunto de la deuda en circulación del Estado (2,31%) y de las nuevas emisiones (2,71%). Además, las cantidades a reintegrar son pequeñas y manejables: los 4.575,24 millones de este miércoles, por ejemplo, suponen apenas el 1,67% de los 274.242 millones de euros que el Estado prevé emitir en 2025.