Mercalicante contará con 1,21 millones para inversiones en 2026 con el reto de desbloquear su ampliación

El Consejo de Administración de Mercalicante ha aprobado este miércoles el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) de 2026 que incluye 1,21 millones de euros. La propuesta implica que la sociedad mantiene su hoja de ruta en lo que respecta a a la modernización de actividades de logística, distribución y comercialización. Con los buenos resultados por delante, el reto sigue estando en la ampliación de este referente para la venta de alimentación.

La mayoría de los temas han contado con el respaldo de los grupos municipales, si bien el Plan Estratégico hasta 2028 se ha presentado como borrador y se ha invitado a los miembros a incorporar propuestas, según señalan desde la dirección. Desde la oposición, el portavoz de Esquerra Unida, Manolo Copé, ha considerado que la propuesta, "aunque está bien redactada, no contaba con compromisos concretos en sostenibilidad, energías renovables o apoyo al comercio local y la agricultura de proximidad, en definitiva, tiene carencias importantes en términos de visión pública" que se pueden y deben plasmar.

Respecto a las cuentas, Mercalicante prevé superar los 3,3 millones de euros de cifra de negocio en 2026, con un crecimiento del 15 % respecto al cierre de 2025. El resultado del ejercicio se estima en 451.526 euros, tras absorber el impacto de las nuevas inversiones y la mejora de ocupación, que ya supera el 90 % de su superficie operativa. El plan a largo plazo proyecta un crecimiento sostenido y una consolidación de la ocupación y la rentabilidad, según indican desde la entidad.

Plano de la segunda fase de ampliación de Mercalicante de 58.000 metros cuadrados. / INFORMACIÓN

La directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, ha destacado la aportación de fondos propios para la ejecución de las inversiones previstas para 2026. "Nuestro objetivo es de mejora constante de las instalaciones, la generación de nuevos servicios asociados a los operadores instalados y al avance de actuaciones que tienen que ver con la digitalización, actualización de naves y adecuación de parcelas para las futuras fases de ampliación de nuestro campus logístico”.

Estas inversiones responden, como apunta en la memoria del PAIF, a “aumentar nuestra dimensión empresarial, consiguiendo ser más grandes, pero también más eficientes, generando un entorno de nuevas sinergias internas y externas con un portfolio de inquilinos adecuados para afrontar el futuro”. Estos retos, según relata Mejía, tienen que ver con los cambios en las formas de comercialización que obligan a las empresas a realizar su transformación y a requerir de Mercalicante nuevos servicios.

Más terreno

Desde la empresa, se ha informado de que se "tiene avanzada con éxito la primera fase de su ampliación". Un objetivo que lleva en marcha desde junio del año pasado. En este tiempo, Mercalicante se ha topado con las reiteradas impugnaciones legales de Dosval, la mercantil de la familia Gómez-Trenor, accionistas de la embotelladora europea de Coca-Cola.En primera instancia, el Ayuntamiento y Mercasa ganaron la partida, pero en la actualidad, sigue abierto un recurso por no estar conforme con el precio de la expropiación. La superficie a la que hacía referencia el expediente era de 19.433,56 metros cuadrados.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha presidido el consejo de Mercalicante este miércoles. / INFORMACIÓN

En una segunda etapa y la más reciente, también se han dado nuevos pasos en el ámbito urbanístico. En concreto, la Junta de Gobierno del consistorio ya tramitó el mes pasado la ampliación de una zona de unos 58.000 metros cuadrados ampliación de Mercalicante vía modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sentido, se requiere el cambio de calificación de los terrenos, según informan fuentes del Consejo.

Por otra parte, Mercalicante se integrará en la futura Entidad de Gestión y Modernización (EGM) en el área de influencia que se genere. La entrada de la sociedad que forma parte de la Red de Mercasa significa un importante espaldarazo para la constitución de este organismo de gobierno de las zonas industriales. En la actualidad, el municipio cuenta con cuatro EGM que están localizadas en Aguamarga, Atalayas, Pla de la Vallonga y Ocaña Avanza.