Nuevo golpe para los compradores de vivienda: la subida del cemento y el acero anticipa otro incremento de precios

La subida del 13 % que ha experimentado el coste de la vivienda de obra nueva en la provincia en el último año no será la última. Los promotores alicantinos anticipan un nuevo repunte a partir del próximo mes de enero con la entrada en vigor de la nueva normativa que grava los productos en frontera en función de sus emisiones de carbono.

Una medida que afectará especialmente a productos como el acero o el cemento, dos de las principales materias primas que consume el sector, y que supone un auténtico mísil en la línea de flotación para los planes que la Generalitat y las distintas administraciones públicas han puesto en marcha para reactivar la construcción de VPO.

El motivo es que en esta modalidad los márgenes son más estrechos que en las promociones dirigidas al mercado libre y, además, los precios están topados. Es decir, donde los empresarios tienen muy complicado encajar este incremento de costes sin entrar en pérdidas.

Entre el 15 % y el 20 %

La alerta la lanzan desde la Asociación Provincial de Promotores de Alicante (Provia), donde aseguran que las principales cementeras y otros proveedores de materiales ya han advertido de subidas de entre el 15 % y el 20 % en sus tarifas para el próximo ejercicio. Un incremento que podría traducirse en un aumento del precio final de las casas de aproximadamente la mitad de esos porcentajes, según su secretario general, Jesualdo Ros.

La razón que argumentan las cementeras y la industria siderúrgica para la subida de tarifas es la entrada en vigor a partir del próximo 1 de enero del denominado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés). Esta normativa busca proteger a la industria europea e incentivar la descarbonización de estas actividades en terceros países.

Para ello, determinados productos como el cemento, el acero, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad o el hidrógeno deberán pagar una tasa en la frontera en función del dióxido de carbono que hayan generado para su producción, por lo que también se conoce a este mecanismo como el "impuesto europeo al carbono".

Un obrero trabaja en la fachada de un edificio en construcción en Alicante. / PILAR CORTES

La intención es evitar que estas industrias decidan deslocalizar su producción a otras zonas del mundo donde la ausencia de impuestos ambientales y una normativa más laxa provoque que los precios de fabricación sean más baratos, lo que dejaría en desventaja a los fabricantes europeos. Sin embargo, las empresas están aprovechando la nueva tasa a las importaciones para elevar los precios a sus clientes, con las consecuencias previsibles.

En máximos

Esta nueva subida llega cuando el precio de la vivienda de obra nueva en la provincia se encuentra desde hace tiempo en máximos históricos, con un valor tasado de 2.350 euros por metro cuadrado, según las últimas estadísticas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un 12,9 % más que hace un año y un 42 % más que hace solo cinco años.

Un precio que se dispara por encima de los 3.400 euros en las nuevas promociones que se construyen en municipios como Benidorm o Xàbia; que roza los 2.900 euros en Dénia; y que supera los 2.500 en Alicante, Orihuela o Santa Pola.

Esto significa que una vivienda de unos cien metros cuadrados ya no baja de los 235.000 euros, a lo que hay que sumar el IVA, lo que eleva la cifra final por encima de los 258.000.

Desde Provia señalan directamente a los requerimientos cada vez exigentes de la normativa –"solo el coste de la carpintería metálica, con los requisitos de aislamiento actuales, ya se va a unos 30.000 euros", pone como ejemplo Jesualdo Ros- y a la subida de los materiales.

Así, el índice que también elabora el Ministerio ha pasado de 92,81 a 119,75 puntos en los últimos cinco años, lo que supone un alza del 29 %; aunque, si sólo se tienen en cuenta los materiales, el incremento roza el 34 % en este mismo periodo.

Peligra la VPO

"Habrá una parte del mercado -la destinada al segmento medio-alto y alto- que podrá absorber más fácilmente esta subida, pero en la vivienda asequible será muy complicado", advierte el director general de la promotora alicantina Alibuilding, José Antonio Izquierdo.

Unas previsiones que chocan directamente con los planes que han puesto en marcha la Generalitat o los que promueven por su parte algunos ayuntamientos para fomentar la VPO. El problema estriba en que estas viviendas tienen un precio topado, que los empresarios no pueden subir ya que está marcado por la normativa, y que los márgenes con los que cuentan son muy ajustados.

Edificio en construcción en Elche. / AXEL ALVAREZ

Esto puede provocar que en más de un proyecto las cuentas no salgan y acaben generando pérdidas, lo que llevará a que algunos empresarios se replanteen sus planes.

Una solución sería revisar el precio máximo del módulo de la VPO -que se fija por municipios- pero la Generalitat ya acaba de subirlo, precisamente con la intención de animar a los empresarios, por lo que un nuevo incremento no parece demasiado probable.

Frente a esta situación, también hay quien propone adaptar una normativa que parece más pensada para "climas más fríos" a la realidad del Mediterráneo, dando prioridad a la ventilación cruzada o construyendo edificios con más separación, que favorezcan las corrientes para reducir otros costes.

Sea como fuere, de momento, lo que parece inevitable es que los compradores de vivienda tendrán que rascarse un poco más el bolsillo a partir del próximo año, si tienen la suerte de encontrar una promoción en la que no esté ya todo vendido.