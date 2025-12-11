Alarma en la pesca de Alicante: la UE propone un nuevo recorte de 40 días para salir a faenar
España presiona a Bruselas junto a Francia e Italia para evitar este nuevo tijeretazo que dejaría al sector al borde de la desaparición con solo un centenar de jornadas el próximo año
De mal en peor. Así van los planteamientos de la Unión Europea (UE) para la pesca de arrastre del Mediterráneo. Y es que la última propuesta planteada por la Comisión en el consejo de ministros del ramo que se está celebrando en Bruselas supondría, de salir adelante, 40 días menos de faena para la flota alicantina. Un hachazo en toda regla que dejaría a las embarcaciones con apenas 100 días de trabajo el próximo año, lo que comprometería la rentabilidad del sector y lo pondría al borde de la desaparición, según han advertido las cofradías de la provincia. El Gobierno español, con todo, sigue presionando junto a Francia e Italia para evitar semejante tijeretazo, en el contexto de unas negociaciones cuyo resultado se espera que se haga público durante la jornada de este viernes.
"Se legisla como si el Mediterráneo solo fuese de Europa, ignorando a África"
Los recortes en la pesca de arrastre del Mediterráneo, justificados en criterios de sostenibilidad, arrancaron hace cinco años. Desde entonces, y de forma paulatina, las embarcaciones han pasado de faenar 240 días al año a solo 143 en el último ejercicio, un tijeretazo que, de haber prosperado la propuesta planteada para 2025, que implicaba solo 27 días de trabajo, ya habría supuesto el final para el sector. Sin embargo, un apaño de última hora, consistente en el cambio de las actuales redes por otras más amplias y la sustitución de las puertas voladoras, permitió mantener la misma actividad.
Los pescadores confiaban en que este esfuerzo permitiera en 2026 no solo continuar con los mismos días de trabajo, sino incluso incrementarlos. Y más teniendo en cuenta que los informes técnicos, como el elaborado por la Comisión General de Pesca de la FAO, organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), revelan que la presión se ha reducido en un 50 % y que eso ha propiciado la recuperación de especies clave, como son el salmonete o el lenguado. El estudio también advierte, eso es cierto, de que más de la mitad de los recursos siguen sobreexplotados, apuntando en este sentido a las sardinas o la merluza.
"No sé que más se inventarán. Sólo falta que nos pidan que vayamos a remo"
Pues bien, los deseos del sector no pueden estar más lejos de la realidad. Y es que la Comisión Europea se ha vuelto a descolgar en el consejo de ministros de Pesca que ha arrancado este jueves en Bruselas con una propuesta que, de prosperar, supondría para la flota de arrastre alicantina, compuesta por 120 embarcaciones, un nuevo recorte de alrededor de 40 días de faena.
El planteamiento, en concreto, es que en lugar de los 27 días que se propusieron inicialmente el año pasado se pase a solo 9,7, con la posibilidad, como ya sucedió en ese momento, de ganar más jornadas a cambio de la implementación de medidas como las ya adoptadas en materia de redes y puertas voladoras, además de vedas temporales. El problema reside en que, tal y como se ha realizado este planteamiento, sería inevitable un nuevo tijeretazo.
Así lo señala Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, quien destaca que "ahora partimos de una base de 9,7 días en lugar de los 27 de 2025, por lo que en ningún caso se podrían alcanzar los 143 días, y nos quedaríamos con apenas un centenar".
"La propuesta de Bruselas para la pesca de arrastre parece de otro planeta"
Para el representante nacional de las cofradías, "a nadie en su sano juicio se le ocurre proponer a una actividad empresarial 9,7 días de trabajo al año. Se está legislando como si el Mediterráneo fuese solamente europeo, cuando también hay países del norte de África que ni mucho menos están realizando estas restricciones".
En parecidos términos se expresa Juan Mulet, secretario general de la Federación de Cofradías de la Provincia de Alicante, quien señala que "el sector no está capacitado para resistir un nuevo tijeretazo en los días de trabajo, porque no hay actividad económica que pueda aguantar con tan pocos márgenes".
Y recuerda los continuados esfuerzos que ha realizado la flota para cumplir con las exigencias comunitarias, sin que eso esté suponiendo una mejora de la situación, sino más bien todo lo contrario. "No sé que más se inventarán, porque solo falta que nos pidan que vayamos en remo", subraya de manera sarcástica.
Negociaciones
Muy crítico también se ha mostrado el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, quien ha su llegada al consejo del ramo en Bruselas no ha dudado en señalar que la propuesta de la Comisión para la pesca de arrastre el Mediterráneo "parece de otro planeta".
El representante del Gobierno español ha hecho referencia al esfuerzo que viene llevando a cabo el sector con la introducción de medias compensatorias, y ha añadido que eso se está traduciendo en una recuperación de la fauna marina. De ahí que haya destacado que su gabinete está peleando junto a Francia e Italia no solo por mantener los días de pesca del presente año, sino incluso por incrementarlos.
Una negociación que está siendo dura, y cuyos resultados no se conocerán hasta este viernes, en el que está previsto que concluya el consejo de ministros que se celebra en la capital comunitaria.
Malestar por el final de año
Los 13 días adicionales concedidos por el Ministerio de Agricultura y Pesca a la flota de arrastre del Mediterráneo para la presente campaña navideña, lo que ha permitido alcanzar los 143, ha provocado malestar en el sector por la forma en la que se está aplicando.
Así lo ha señalado el secretario general de la Federación de Cofradías de la Provincia de Alicante, Juan Mulet, quien ha señalado que "había embarcaciones que hace semanas que habían dejado de faenar para reservarse unos días para final de año, y ahora resulta que también lo podrán hacer aquellas que ya habían agotado sus jornadas por completo",
Una situación, añade, que ha suscitado quejas y malestar, al entenderse que se ha generado una situación injusta para algunos de los buques.
