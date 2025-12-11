La Cámara de Alicante afronta elecciones en plena polémica por las obras sin licencia de su sede

Las cámaras de comercio abordan de manera coral la convocatoria de elecciones y el proceso se ha abierto oficialmente esta semana en la Comunidad Valenciana con la exposición del censo electoral en cada una de las entidades. Tras el paso dado por el Ministerio de Economía el pasado 1 de diciembre, este martes el Consejo de Cámaras ha publicado el anuncio en el que recoge los enlaces de las páginas web en los que se pueden consultar los datos de las empresas que podrán votar en la siguiente convocatoria de 2026.

En el caso de la provincia alicantina, se inicia el camino para Orihuela y Alcoy, que tienen un ámbito local y la de Alicante, que cubre el resto del territorio. Es precisamente, el presidente de esta última, Carlos Baño, el que, en estos momentos, protagoniza un enfrentamiento con el alcalde la ciudad, Luis Barcala, a cuenta de las obras sin licencia en la que sede proyectada en el centro Panoramis en el puerto. Además de tener que superar el lógico proceso de elección, Baño ha dilapidado las buenas relaciones con la principal institución local poniendo en entredicho no solo la gestión municipal, sino la de los propios técnicos.

Los diferentes informes han reiterado en diversas ocasiones que el proyecto de la sede se ha levantado fuera de ordenación y que, por lo tanto, no lograrán licencia urbanística hasta que no se restaure la legalidad, es decir, que se cumpla con la ley. Básicamente, la actuación, promovida por la directiva que encabeza Baño, construyó una planta extra de 1.500 metros cuadrados. La solución que se puso sobre la mesa por parte de Urbanismo fue su demolición, cuestión a la que se negó la Cámara porque suponía poner en riesgo la integridad de las instalaciones actuales y que tenían como punto de partida las salas de cine.

En manos de Rovira

Con las obras paralizadas desde abril, la entidad ha perdido el tren de la subvención nominal de 1,5 millones que le concedió en 2024 la Generalitat Valenciana cuando estaba presidida por Carlos Mazón. A pesar de prorrogar el convenio, la ayuda estaba condicionada a su término y la Conselleria de Hacienda concluyó que se incumplían los requisitos. Según el grupo socialista de las Cortes Valencianas que fiscalizó el caso, el nuevo conseller del área José Antonio Rovira tendría que firmar uno nuevo si se aprobaran unos nuevos presupuestos, pues unas cuentas prorrogadas cierran de plano el acceso a ese dinero público por tratarse de una subvención con nombres y apellidos.

El evidente retraso de la apertura de este centro ha supuesto un desbarajuste mayúsculo para la entidad y, por extensión, para el Ayuntamiento de Alicante; porque, en primer lugar, el contrato de alquiler de la actual sede en Ruperto Chapí frente al Teatro Principal finalizaba y, en breve, todo el personal y su actividad pasará a la calle Cervantes, el antiguo Palas. En esta ubicación, hay varios departamentos municipales y con la mudanza ya lista, el Ayuntamiento se ha visto a reubicar a su personal y servicios -como el de Atención al Ciudadano - en otros puntos.

No obstante, una de las claves de esta operación fallida para Carlos Baño es que ha dejado a la entidad sin una de sus principales fuentes de ingresos, pues el arrendamiento inyectaba 600.000 euros al año. En este sentido, la Cámara ya había solicitado dos préstamos de los cuales ya ha consumido 3,2 millones, de los cuales 2,9 millones se han destinado para sufragar las obras, según consta en un acta plenaria.

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, administración que ejerce la tutela de estas corporaciones, aún no ha fijado la fecha de celebración de elecciones. La anterior convocatoria se produjo en 2022; pero para ver los tiempos sirva de referencia que el Ministerio abrió el proceso el 7 de octubre de 2021 y la Generalitat publicó la convocatoria en el Diario Oficial el 10 de febrero, cuatro meses después. La cita fue el 5 de mayo.

Para esta próxima convocatoria, los electores disponen hasta el próximo 18 de diciembre para comprobar sus credenciales. "Se recuerda que tienen la condición de electores de estas corporaciones las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan las actividades comerciales, industriales, de servicios y navieras en territorio de la Comunitat Valenciana y cuenten con establecimientos, delegaciones o agencias en la circunscripción de cada cámara". Las reclamaciones se podrán presentarse hasta el 26 de diciembre en cada secretaría general.