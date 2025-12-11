Los expertos aconsejan subir el salario mínimo 37 o 56 euros al mes.

El comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) ha cumplido el mandato que le dio la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha planteado dos escenarios de subida de esta renta mínima para 2026: uno con tributación en el IRPF y otro, sin ella. Actualmente, el SMI está situado en 1.184 euros al mes por catorce pagas.

Según adelanta 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al comité, los expertos sugieren incrementar el SMI para el año próximo en 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o elevarlo en 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se opta por su tributación en el IRPF.

En términos porcentuales, estas subidas serían del 3,1% en el primer caso (sin tributación) y del 4,7% en el segundo (con tributación), que son las que los expertos recomiendan efectuar para que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.

Difiere de sindicatos y patronal

La propuesta de los expertos difiere de la presentada conjuntamente por CCOO y UGT, y de la que han hecho las patronales CEOE y Cepyme.

En concreto, las organizaciones empresariales han propuesto una subida del salario mínimo interprofesional de hasta el 1,5% para 2026, lo que supondría alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación en el IRPF.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han planteado un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.

El comité asesor del Gobierno para el SMI, del que forman parte miembros del Ejecutivo, de los sindicatos y profesionales académicos, se constituyó en enero de 2021 para determinar a qué ritmo debía subir el SMI para representar el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea.

La vicepresidenta Díaz ha dicho en varias ocasiones que "respetará" el mandato que le de esta comisión a la hora de plantear cuánto ha de subir el SMI el año próximo.

Preguntada por si esta nueva subida del SMI para 2026 tributará en el IRPF, Díaz ha asegurado que le gustaría que no existiera otra vez este debate sobre si esta renta mínima debe o no tributar (este año no tributará por la introducción de una deducción en la declaración de la Renta que se hará en 2026).

Las últimas subidas del SMI, pactadas sólo con sindicatos

El Gobierno aprobó el pasado mes de febrero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, subir el SMI en un 4,4% para este año, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. / José Luis Roca

Este incremento fue fruto del acuerdo alcanzado entre Trabajo y CCOO y UGT y al que no se sumaron los empresarios. Así, la subida de 2025 se pactó en solitario con los sindicatos por quinto año consecutivo.

La última vez que CEOE y Cepyme respaldaron el aumento del SMI fue en 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales.

Una vez se presente formalmente la propuesta de los expertos al Ministerio de Trabajo, éste convocará a los agentes sociales para fijar la subida de esta renta mínima para 2026. Trabajo no está obligado a negociar el incremento del SMI, sólo a realizar consultas, pero suele tratar de llegar a un acuerdo con sindicatos y empresarios.

Las propuestas de los agentes sociales

En este sentido, las posibilidades de alcanzar un acuerdo se presentan complicadas dadas las propuestas de unos y otros.

CCOO y UGT han armado una propuesta conjunta para la subida del salario mínimo interprofesional de 2026, en la que piden un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.

Este aumento que los sindicatos propondrán al Gobierno supondría un incremento de 89 euros sobre el SMI de este año y permitiría, según argumentan, que, tras la tributación, los perceptores del SMI siguieran cobrando el equivalente al 60% del salario medio neto, que es la referencia establecida en la Carta Social Europea.

De esta forma, en términos netos, una vez hecho el pago fiscal, la propuesta sindical llevaría el SMI de 2026 a 1.216 euros netos al mes, un 2,7% más que en 2025.

Por su parte, CEOE ha acordado plantear una subida del salario mínimo interprofesional de hasta el 1,5% para 2026, lo que supondría alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación al IRPF.

Según defienden los empresarios, esta subida está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos a la hora de fijar el SMI: fomento de la negociación colectiva, lograr un nivel digno de vida, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social y reducir la brecha salarial de género.

"Para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores", señalaron desde las patronales CEOE y Cepyme.

CEOE estima que su propuesta de subir un 1,5% el SMI para 2026 tendría un coste bruto de 862 millones de euros, debido a que cada punto de incremento salarial implica un coste de 575 millones de euros.

Entre las consideraciones y razones que esgrimen los empresarios para adoptar esta propuesta de subida del 1,5%, la patronal destaca que, según los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA), el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto que utiliza el Ministerio de Trabajo como criterio para su determinación.

Un camarero limpia una copa de vino. / EP

CEOE y Cepyme han defendido tomar como referencia la EPA porque la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que sirve de base a la hora de extraer el salario medio para el grupo de expertos que asesora a Trabajo, no contempla los salarios de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros, lo que genera "una distorsión al alza".

"Precisamente estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado", explican las organizaciones que dirigen Antonio Garamendi y Ángela de Miguel.

En cambio, los empresarios subrayan que la EPA sí tiene en cuenta los salarios en estos sectores, con lo que constituye una estadística "más válida y ajustada" para poder realizar estos cálculos. Además, los datos EPA son más actualizados, el último de 2024, en tanto que la última EES se refiere a resultados de 2023.

En cifras, el SMI, tomando los datos EPA como referencia para 2025, sería de 15.760 euros brutos anuales, esto es 816 euros menos al año frente a los 16.576 euros brutos aprobados para este año. "Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde", según la patronal.

En este sentido, CEOE entiende que, si el SMI ya supera el 60% del salario medio según la EPA, en el caso de dar por buena la referencia que sigue el Ministerio de Trabajo, "no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026".

No obstante, el Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE decidió el pasado martes proponer una subida del 1,5%, hasta 1.202 euros mensuales en catorce pagas, frente a los 1.184 euros actuales.