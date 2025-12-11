Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Maruja Horchatería AzulProtesta médicosParo profesoresPrecio viviendaAsesino machistaMarihuana DéniaEntradas Rosalía
instagramlinkedin

Bruselas

El griego Kyriakos Pierrakakis será el nuevo presidente del Eurogrupo

Asumirá a partir del viernes y por un periodo de dos años y medio la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona

Kyriakos Pierrakakis.

Kyriakos Pierrakakis. / EFE

EFE

Bruselas

El Eurogrupo eligió este jueves al ministro de Economía y Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, como su próximo presidente en sustitución de Paschal Donohoe, confirmaron a EFE fuentes europeas. Pierrakakis se impuso al viceprimer ministro y titular de Presupuesto belga, Vincent Van Peteghem, que también optaba al puesto tras la dimisión del ministro irlandés para incorporarse al Banco Mundial.

El ministro griego asumirá a partir de mañana y por un periodo de dos años y medio la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, encargado de coordinar las políticas económicas de sus socios y de dar forma a aquellas iniciativas que afectan solo a los países de la moneda única.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents