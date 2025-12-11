Las guerreras K-Pop también luchan contra los piratas

Los Saja Boys no son los únicos demonios contra los que tienen que luchar Rumi, Mira y Zoey, los personajes del último éxito de Netflix, Las guerreras K-Pop (KPop Demon Hunters), que se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial entre niños y adolescentes. La plataforma de streaming ha decidido registrar tanto el nombre de la película, como el de los grupos rivales que protagonizan la historia de la cinta -es decir, Huntr/X y Saja Boys- como marcas europeas para evitar las falsificaciones y la piratería, y explotarlas en exclusiva en diferentes ámbitos.

Así lo recoge la propia Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) en sus redes sociales, donde recuerda la importancia de esta figura para defender los legítimos derechos de los artistas y los creadores.

En este sentido, es habitual que los estudios de cine y televisión protejan los títulos de sus películas y sus logos, con el objetivo de que tengan una vida comercial más allá de la pantalla en forma de merchandising. Una actividad que, con frecuencia, puede generar incluso mayores beneficios que la propia exhibición o distribución del film o la serie en cuestión.

Especialmente, cuando se trata de éxitos tan notables como el de Las guerreras K-Pop, que se ha convertido en la película más vista de la historia de Netflix, con más de 300 millones de visualizaciones solo hasta el pasado mes de noviembre, y que, además, han logrado situar su banda sonora y varias de las canciones que cantan sus protagonistas, como "Golden" o "Soda Pop", entre las más escuchadas a nivel mundial.

De videojuegos a tazas

En el caso de "KPop Demon Hunters" -el título de la película- Netflix Studios ha presentado hasta siete solicitudes de registro distintas ante la oficina europea con sede en Alicante, que incluyen también su representación gráfica y su identidad visual.

El registro del título de la película que ha presentado Netflix. / EUIPO

En concreto, la corporación norteamericana solicita el uso exclusivo de esta marca para productos como videojuegos, películas, obras teatrales, libros, parques de atracciones o servicios de streaming. También para ropa, bebidas, todo tipo de artículos para el hogar, como tazas, o figuras de acción, juguetes o accesorios para niños.

Igualmente, sólo Netflix podrá licenciar la marca para accesorios de teléfonos móviles, ordenadores o cualquier otro dispositivo electrónico, incluidos los productos digitales, como salvapantallas.

Del mismo modo, también se han registrado hasta seis solicitudes de registro para el nombre del grupo femenino protagonista de la película, las Huntr/x, con similares propósitos; y otra para los Saja Boys, el grupo rival que suponen los antagonistas de la historia.

Eso sí, todas estas peticiones siguen, de momento, pendientes de aprobación definitiva, ya que la mayoría aún se encuentra en periodo de oposición. Es decir, que aún está abierto el plazo para que cualquier persona que considere que el registro de estas marcas vulnera sus derechos se oponga a su aprobación como marca registrada europea.

Una vez que la EUIPO dé su visto bueno definitivo, la denominación y representación gráfica de estas marcas estará protegido por las leyes de los 27 países que forman parte de la Unión Europea, sin necesidad de que sus propietarios realicen este trámite en cada uno de estos estados.

Un récord tras otro

Desde su estreno el pasado 20 de junio y hasta el mes de noviembre, la película de animación acumuló más de 325 millones de visualizaciones y logró el récord de permanencia en el Top 10 de Netflix.

Los Saja Boys también serán una marca europea protegida. / EUIPO

Además, la banda sonora de Las guerreras K-Pop es la primera en tener cuatro canciones simultáneas en el Top 10 del Billboard Hot 100, con su canción "Golden" acumulando 7 semanas consecutivas como número 1 de la lista, convirtiéndose en una de las 10 canciones de películas que más tiempo han liderado este ranking.

La banda sonora ha acumulado más de 7.000 millones de reproducciones a nivel mundial y "Golden" se convirtió en la primera canción interpretada por un grupo femenino que se situaba en lo más alto de la lista de éxitos de Billboard en 24 años, desde que en 2001 lo consiguieran por última vez las Destiny 's Child.

Las guerreras K-pop es una producción en asociación con Sony Pictures Animation, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, con guión de Danya Jimenez, Hannah McMechan, Kang y Appelhans. El reparto de voces incluye a Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Joel Kim Booster, Liza Koshy, Daniel Dae Kim, Ken Jeong y Byung Hun Lee.