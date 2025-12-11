Ineca se marca como reto para 2026 fiscalizar las inversiones del Estado en Alicante

El balance navideño de Ineca ha servido para que su presidente, Nacho Amirola, marcara hoja de ruta para 2026. El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante se ha marcado como reto fiscalizar las inversiones del Gobierno de España, una vez que la asociación ha logrado que la Generalitat Valenciana comience a aportarle documentación en este sentido.

"Nos congratulamos de que la sociedad civil, empresas y administraciones hayan sabido entender que más importante que los anuncios de inversiones es el nivel de las ejecuciones de las partidas presupuestarias", ha subrayado en la terraza del Dársena donde se ha celebrado el acto. Para el responsable de Ineca, "tras 15 años de reivindicación, hemos conseguido abrir una puerta de colaboración con la Generalitat Valenciana para trabajar en ese análisis de la ejecución presupuestaria. Nos falta este compromiso con los Presupuestos Generales del Estado y trabajaremos en 2026 para conseguirlo”.

Novedades

Junto al balance, Amirola ha avanzado que, para 2026 una de las novedades será incorporar a los ya " tradicionalmente informes sobre infrastructuras centrados en aspectos como ferrocarril, carreteras, transporte, comunicaciones, damos un paso más allá y vamos a incorporar todo lo que tiene que ver con las infraestructuras energéticas que creemos que son absolutamente fundamentales para afrontar los retos de crecimiento y de competitividad que necesitamos" en la provincia.

También l instituto prevé desarrollar un estudio pormenorizado sobre la formación, el trabajo y su dificultad de acceso a la vivienda, así como una radiografía socioeconómica de la provincia en colaboración con el Colegio de Economistas. "Asimismo, profundizaremos en nuestro Informe de Coyuntura, una marca de la casa,", ha añadido.

La propuesta no era la única novedad, pues Amirola ha dado también la bienvenida a los nuevos socios que se han incorporado al "think tank". Se trata de las empresas Bandex con Margarita Martínez como CEO y Argocem con Sergio Soldevilla y Gabriel Tomé como responsables, aunque el año 2025 trajo también a Grupo Alcudia, Aliaudit, Tressis y Asesorama como asociadas.

Estado de la provincia

Por otra parte, el empresario ha mostrado su satisfacción por el trabajo que ha realizado el Instituto para posicionarse como el "faro económico de la provincia que ayude a empresas y administraciones a mejorar" su toma de decisiones a partir de datos. En este sentido, Nacho Amirola ha marcado como "gran reto de 2026 será crecer en tamaño empresarial para mejorar la renta y el bienestar de las familias alicantinas".

El presidente de Ineca remarcó "la necesidad de generar una mentalidad empresarial de crecer por tener empleo de calidad y personas adecuadas en las empresas. Alicante es históricamente una empresa de servicios y turística y estas locomotoras deben ayudarnos a diversificar y crecer para empujar al sector industrial, agroalimentario y al relacionado con las tecnologías".