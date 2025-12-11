Luis Castillo, reelegido presidente de los hoteleros alicantinos

El empresario Luis Castillo reedita su cargo al frente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) durante los tres próximos años. En este segundo mandato, Castillo ha presentado la única candidatura y ha logrado un respaldo unánime. Tras las convocatoria electoral, la organización ha renovado su junta directiva en la que estarán Javier Luri, Ángel Rodríguez, Juan Fernando Lozano, Daniel Elman, Carlos Bosch, Cristina Cortes, José Luis Alavés y Francisco Capó (por el municipio de Alicante), así como por Lucia Candel, Carlos Buedo, Eduardo del Temple y José Miguel Belda por el resto de la provincia.

En un acto celebrado en el CdT de Alicante, la asociación ha aprovechado para entregar el Premio a la Excelencia Turística 2025 que ha recaído en MSC Cruceros, en "reconocimiento a su apuesta por Alicante como puerto base y por fortalecer la imagen de destino tanto de la ciudad como de la provincia".

A la izquierda, Luis Castillo conversa con Toni Pérez y Marián Cano. / INFORMACIÓN

El evento ha contado con la presencia de la edil de Turismo de Alicante, Ana Poquet; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; así como con la consellera de Turismo, Marián Cano, entre otras autoridades. La titular autonómica ha puesto en valor el esfuerzo llevado a cabo para acabar con la competencia desleal, sacando a más de 18.000 viviendas del registro de alojamiento y ha apostado por defender un modelo basado en la sostenibilidad, la coordinación, el respecto ambiental y alejado de la saturación.

Por su parte, Castillo ha identificado la turismofobia como uno de los principales retos que atender. Adeás, ha llamado a hacer autocrítica y a combatir los discursos antiturísticos desde la unidad del sector, poniendo en valor la apuesta por la sostenibilidad, así como el compromiso social del turismo. A este respecto, ha valorado la necesidad de redistribuir flujos turísticos para conseguir altas ocupaciones en los meses de menor afluencia que se traduzcan en empleos turísticos más estables y que beneficien también a sectores como la hostelería, el transporte o el comercio.