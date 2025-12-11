La Navidad llega al Puerto de Alicante

Con el tradicional encendido de luces, en la noche del miércoles se inauguró la Navidad en la Autoridad Portuaria de Alicante. El nacimiento de cartón piedra, el segundo más grande de la ciudad, incorpora dos nuevas figuras; la mula y el buey. Es obra del artista foguerer Sergio Gómez Ferrer y está abierto al público para que quien lo desee pueda visitarlo.

La Autoridad Portuaria tiene como prioridad potenciar la responsabilidad social corporativa volcando sus esfuerzos en dotar al organismo de mayor transparencia y cuidado del medio ambiente, pero haciendo hincapié en el aspecto más social. Por ello este año se están recogiendo alimentos no perecederos que se donarán a ACOMAR, Asociación Comunidad de Personas Marginadas.

El nacimiento instalado en la Autoridad Portuaria de Alicante. / INFORMACION

Esta asociación alicantina atiende, desde hace veinte años, a personas sin hogar y les ayuda a reinsertarse en la sociedad. Cuenta con la ayuda de cerca de 80 voluntarios, en su mayoría amas de casa, jubilados y estudiantes que prestan desde asistencia sanitaria hasta alojamiento, alimentación o tramitación de documentos a quien lo necesite.

Las personas que quieran colaborar con ACOMAR pueden llevar la ayuda a la sede de la Autoridad Portuaria, en la avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 3 hasta el día 15 de diciembre.

Donación de alimentos a favor de ACOMAR. / INFORMACION

El nacimiento estará expuesto hasta el día de después de reyes. En esas fechas, además, el puerto volverá a cobrar protagonismo con la ya tradicional llegada de los Reyes Magos, por mar, a bordo de la patrullera “Río Oja“ de la Guardia Civil, que desembarcará el 5 de enero en las Escalinatas de la Reina, para protagonizar la cabalgata de la ciudad.

La inauguración de la Navidad contó, un año más, con la actuación del “Coro Puerto de Alicante” integrado por los antiguos componentes del Coro de Adultos de la Escuela Europea de Alicante que, tras su desvinculación con la escuela, pasaron hace un año a formar parte de la comunidad portuaria, adoptando el nombre del puerto, y estableciendo en él su sede, donde ensayan bajo la dirección de Paloma Álvarez.