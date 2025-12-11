Ouigo entra con pleno derecho en la alta velocidad entre Alicante, Elche y Murcia

La competencia privada entra de lleno en las conexiones ferroviarias entre Alicante y Murcia. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha resuelto que los nuevos servicios de Ouigo en la ruta desde la ciudad alicantina, Elche y la murciana "no comprometen el equilibrio económico del contrato de servicio público 2018-2027 firmado entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Renfe Viajeros" y por lo tanto, da luz verde a la operadora francesa para unir ambas capitales.

En la actualidad, Renfe presta dos tipos de servicios con obligaciones de servicio público en dicha ruta: en la red convencional, es decir, el de Cercanías y Media Distancia, y en la red de alta velocidad que incluye a los de Media Distancia en Alta Velocidad, también llamado Avant. Con la entrada de la empresa privada, Ouigo propone dos servicios por sentido y día de alta velocidad entre Alicante y Murcia, y un servicio adicional por sentido al día, también de alta velocidad, entre Murcia y Elche. En resumen, tres en total para este tramo.

La decisión de la CNMC, a solicitud del Ministerio, ha realizado la preceptiva prueba de equilibrio económico de acuerdo con su Metodología aprobada el 16 de julio de 2020. En un comunicado, la Comisión destaca que "los nuevos servicios de Ouigo y los servicios públicos en la red convencional no son sustitutivos porque los servicios de Cercanías y Media Distancia", pues estos incluyen " muchas paradas intermedias y los de Ouigo tienen pocas o ninguna. Hay también mucha diferencia en los tiempos de viaje". "Tampoco son sustitutivos los nuevos servicios de Ouigo y los servicios públicos de alta velocidad, porque los primeros tienen muchas menos frecuencias y son más caros", señalan.

La compañía opera en la actualidad desde Madrid hacia las dos ciudades y, en el caso de la terminal alicantina hay dos salidas: una por la mañana y otra por la noche. Los trayectos apenas duran 45 minutos.

(Noticia en elaboración).