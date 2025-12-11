Pau Sanchis y Antonio Egido, nuevos presidentes de Jovempa en l'Alcoià y el Vinalopó

Pau Sanchis y Antonio Egido han sido elegidos nuevos presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (Jovempa) en las comarcas de l'Alcoià-Comtat y el Vinalopó respectivamente. El primero es fotógrafo profesional mientras que el segundo ejerce como CEO de Cartonajes Idella.

Pau Sanchis Tarrazó ha sido nombrado nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comarca Alcoià-Comtat (Jovempa Alcoià, Comtat i Foia) para la candidatura 2025-2027 en la asamblea general ordinaria y electoral celebrada el 4 de diciembre de 2025 en el Restaurante La Hidro 1910.

Antonio Egido, presidente de Jovempa en el Vinalopó. / INFORMACION

Pau Sanchis, que lleva más de 4 años como miembro activo de la Federación Empresarial Joven de la Provincia de Alicante y vicepresidente en la junta anterior de Jovempa Alcoià Comtat i Foia, es fotógrafo profesional por vocación.

Es graduado en ADE por la EPSA de Alcoy, y antes cursó estudios de Formación Profesional de Comercio y Comercio Internacional en el Instituto Cotes Baixes de la misma ciudad. Desde 2017 es autónomo y desde mediados de 2022 cuenta con un estudio de fotografía propio en la Zona Alta de Alcoy.

Tras asumir el cargo, Pau Sanchis agradeció a su antecesora, Laia Santamaría, sus años en la presidencia y la confianza depositada en él para la siguiente legislatura, que coge con gran entusiasmo.

La directiva de Jovempa en l'Alcoià-Comtat. / INFORMACION

La junta directiva estará formada como vicepresidente por Sergio Andrés Marqués, de Caragol Tours; como secretario sigue en el cargo Rafael Figuerola Miralles, DJ y propietario de Mani Musical, una tienda de material e instrumentos musicales en el Passeig del Comtat de Cocentaina; y como tesorera, entra Nerea Figueruelo López, gerente de la Escuela Canina Nadog, también en Cocentaina, empresa que fundó junto a su pareja y socio Andreu Fernández.

Antonio Egido, por su parte, ha sido elegido presidente de Jovempa Vinalopó para la candidatura 2025-2027 en la asamblea general ordinaria y electoral celebrada el pasado 5 de diciembre de 2025 en Genion Lab Coworking.

La directiva de Jovempa en el Vinalopó. / INFORMACION

Egido, miembro activo de la Federación Empresarial Joven de la Provincia de Alicante durante más de cuatro años, es CEO de Cartonajes Idella, empresa que cuenta con más de una década de experiencia y se ha consolidado como una de las principales opciones en el packaging o embalajes de cartón en Alicante.

Tras asumir el cargo, Antonio Egido dedicó unas palabras de agradecimiento a su antecesor, Víctor Iñiguez, por su dedicación y esfuerzo durante los últimos seis años al frente de la asociación. Asimismo, expresó su gratitud a los miembros de la junta directiva que lo acompañan en esta nueva etapa.

Se trata, en concreto, de un equipo de seis empresarios y empresarias que lo acompañarán durante su mandato. La vicepresidencia la ocupará Esther Gracia, representante de productores dentro del sector de la alimentación, con una amplia cartera de marcas como Oro la Senda y otros; mientras que Francisco Javier, director de P&B Marketing, asumirá las funciones de secretario. La tesorería recaerá en Yolanda Herrero, directora ejecutiva de Galguita Amelie. También formarán parte de la junta Isabel Vergara, CEO de Carinae Media; Marisa Martínez, directora de eventos en Grupo Bambú; e Ignacio Español, fundador y gerente de 3D Artist, quienes aportarán su experiencia, visión y energía para seguir impulsando el crecimiento de la asociación.