El aeropuerto de Alicante-Elche bate su récord absoluto de pasajeros a falta de un mes para cerrar el año

Al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández le ha sobrado un mes para volver a batir su récord absoluto de pasajeros. De acuerdo con los datos publicados este viernes por Aena, las instalaciones de El Altet cerraron noviembre con 18,6 millones de viajeros frente a los 18,4 millones que contabilizó durante todo el ejercicio de 2024.

Unas cifras que avalan los planes del gestor aeroportuario para ampliar la terminal y permitir que el volumen de turistas que llega a la provincia a través de este medio de transporte siga en aumento.

Si se compara con el mismo periodo del año anterior, los 18.631.566 viajeros contabilizados hasta noviembre suponen un incremento del 8,5 %. Aunque ya no son los aumentos de doble dígito de los ejercicios pasados, sigue siendo un ritmo de crecimiento muy significativo, que duplica la media de los aeropuertos españoles. El conjunto de instalaciones gestionadas por Aena en España sumó 299,1 millones de usuarios, un 4 % más.

En cuanto a los vuelos operados desde enero hasta noviembre, éstos se han incrementado en un 8,4%, en relación a los mismos meses de 2024, y alcanzan las 116.924 operaciones. Una mejora que se debe a la apuesta de compañías como Ryanair por la provincia -donde ha aumentado sus frecuencias frente a la reducción o incluso retirada total que ha ejecutado en otros aeródromos-, pero también a la apertura de nuevas rutas por parte de otros operadores.

Noviembre de récord

El tráfico de noviembre ha registrado un nuevo récord mensual, como ha ocurrido en todos los meses del presente ejercicio, y contabiliza un total de 1.411.496 pasajeros, un 10,3 % más que el mismo mes de 2024.

Pasajeron embarcando en un avión en las pistas de El Altet. / Rafa Arjones

El mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, experimentó un crecimiento del 13,6% en noviembre con 1.230.388 pasajeros registrados. Por otra parte, el tráfico nacional registró 178.975 viajeros, un 7,5% menos. Todo ello respecto al tráfico comercial y con relación al mismo periodo del año pasado.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido lideró el tráfico de noviembre con 453.903 viajeros; seguido de Países Bajos, con 95.642; Alemania, con 90.428 Bélgica, con 85.778; y Polonia, con 83.234.

En cuanto a las operaciones de noviembre, el aeropuerto alicantino también registró cifras récord en este apartado y gestionó un total de 9.469 vuelos, lo que implica un incremento del 10,5% respecto al mismo mes de 2024.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de noviembre de 2025 con 27.681.817 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 244.057 movimientos de aeronaves, un 1,6% más que en 2024; y transportaron 146.297 toneladas de mercancía, un 12,2% más que el año pasado.