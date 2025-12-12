Más de 3.300 alicantinos hacen testamento cada mes para evitar problemas con las herencias

Es la manera más fácil y más barata de evitar problemas con el reparto de la herencia, uno de los motivos más frecuentes de disputa entre familias de todo tipo. Por eso mismo, cada mes más de 3.300 alicantinos se acercan a una notaría para hacer testamento y ordenar el reparto de sus bienes tras su muerte.

Una cifra que se mantiene relativamente estable en los últimos años, tras el repunte que se registró al finalizar la pandemia, cuando el aumento del número de fallecimientos inesperados animó a muchos a realizar este trámite para ahorrarle a los suyos el mal trago que habían pasado.

Así, durante los primeros seis meses de este año se han formalizado 19.817 testamentos en el conjunto de la provincia, de acuerdo con los datos facilitados por el Colegio Notarial de València, lo que supone un ligero incremento del 2,5 % con respecto al mismo periodo de 2024.

Concienciados

De lo que no hay datos oficiales es del porcentaje total de la población que cuenta con un documento con sus últimas voluntades aunque, según el vicedecano de los notarios de la Comunidad, el alicantino Gaspar Peral, los ciudadanos están cada vez "más concienciados" de la utilidad de dar este paso, por lo que es cada ve mayor.

"Yo diría que, de los documentos que uno puede hacer en una notaría, el testamento es uno de los más útiles y también de los más baratos", asegura Peral. En concreto, según explica, el arancel -la tarifa mínima establecida- es de apenas 30,05 euros, a lo que hay que sumar el papel timbrado o la complejidad que lleve su redacción, pero rara vez supera los 100 euros, según explica el fedatario público.

Un precio más que asequible si se tiene en cuenta los dolores de cabeza que puede evitar. No en vano, cada año más de 26.000 familias acaban en el juzgado ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo amistoso, cuando no existe este documento, de acuerdo con datos del Consejo General de Poder Judicial divulgados por el bufete Marín & Mateo Abogados.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

"El testamento te permite ordenar la sucesión y aporta tranquilidad. También facilita proteger a aquellas personas que consideras que más lo necesitan, por ejemplo, al otorgar el usufructo de determinados bienes a la viuda", pone por caso el vicedecano del colegio notarial autonómico.

En cuanto al perfil de quienes se acercan a los despachos para formalizar esta sucesión, Gaspar Peral señala que, frente a lo que se pudiera pensar, son personas de toda clase social y patrimonio. "Hay mucha gente humilde que también quiere evitar problemas a los suyos", señala.

Impugnaciones

Al respecto, Peral afirma que son muy pocos los testamentos que se recurren y menos aún los que se impugnan, ya que se necesita una causa muy concreta para conseguirlo, como que no se hayan respetado las legítimas o la falta de capacidad de testador, algo que debe probarse.

El portavoz de los notarios también señala el aumento de las herencias en vida -es decir, de las donaciones- que se han registrado en los últimos años, a raíz de los cambios introducidos por el Consell en la fiscalidad de estas operaciones. En el primer semestre de este año se han contabilizado 6.127 en el conjunto de la provincia, unas 150 más que en el mismo periodo del pasado ejercicio y 2.000 más que en el primer semestre de 2023, cuando aún no se había aprobado la rebaja del Impuesto de Sucesiones.

Uno de los motivos más frecuentes de estas donaciones es que los hijos puedan disponer del dinero necesario para pagar la entrada de una casa, aunque también hay regalos o, simplemente, el deseo del cabeza de familia de que sus descendientes puedan disfrutar de su herencia mientras todavía siga vivo.

Por otro lado, resulta cuanto menos llamativo que, a pesar del buen momento económico, no se produzca un descenso en el volumen de alicantinos que renuncia a alguna herencia. Un trámite que suele estar vinculado con las deudas que acarreaba el fallecido.

Se trata de un fenómeno que aumentó exponencialmente a raíz de la anterior crisis económica, cuando la caída del precio de la vivienda provocó que en muchas ocasiones la venta de los inmuebles heredados no cubriera su hipoteca. Sin embargo, con los precios actuales esto ya no suele suceder. Aun así, entre enero y junio se presentaron 1.072 renuncias en el conjunto de la provincia, 53 más de las contabilizadas el año pasado.