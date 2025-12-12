Endulzar la Navidad saldrá más caro: el turrón se encarece un 16 %

Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre la evolución del precio de 107 referencias de turrón tradicional, tanto del duro (Alicante) como del blando (Jijona), revela una subida del 15,95% respecto a diciembre del año pasado, dejando el precio medio de este tipo de turrones en 23 euros el kilo. El encarecimiento tanto de la almendra como del huevo se esconden detrás de esta evolución al alza.

Las diferencias de precio entre turrón duro y blando son en general mínimas, con subidas del 15,8 % y 16,1 %, respectivamente. Pero no ocurre lo mismo si se compara por marcas. Mientras que el precio de las marcas blancas se ha incrementado un 9,4 %, las de fabricante lo han hecho un 24,3 %. Entre estas últimas, subraya la OCU, destacan las subidas de marcas como El Lobo (superiores al 50 %), El Almendro en su línea Cosecha propia (37 %), El Quijote (36 %) y Rey (33 %). Mientras que entre las marcas blancas llama la atención la subida del turrón blando de Aldi (27 %).

Elaboración de turrón en una empresa de Xixona. / PILAR CORTES

Estas subidas, remarca la organización, han convertido el precio del turrón tradicional de marca en un artículo de lujo: el de fabricante cuesta ya 33 euros/kg de media, frente a los 15 euros/kg del turrón de marca blanca de supermercado.

El análisis apunta a dos ingredientes clave en la subida del precio. Por un lado, la almendra, el principal componente de estos turrones (más del 60% del peso en la categoría suprema). Su precio ha aumentado de forma significativa: de 90-95 euros por 100 kg de almendra con cáscara entre enero y agosto de 2024 a unos 120 euros en 2025, con picos de 138 euros en junio (datos del Ministerio de Agricultura). Las lonjas confirman incrementos del 15 % al 25 % en variedades como marcona, largueta y comuna. Y lo cierto es que no se observan causas claras para la subida de la almendra, más allá de una demanda elevada y posibles factores especulativos

El otro factor es la clara de huevo. Aunque menos relevante en el peso del turrón, su coste se ha disparado un 50 % en los últimos seis meses.

El precio de la almendra y el huevo tiene una incidencia directa sobre el coste del turrón. / HECTOR FUENTES

Por el contrario, el precio del azúcar ha bajado, aunque su impacto es limitado frente al peso de la almendra. No obstante, los productos sin azúcares añadidos han experimentado un incremento medio del 13,6 %, frente al 16,6 % de los productos con miel y azúcar. Una diferencia que se explica sobre todo por la mayor presencia de turrones sin azúcares añadidos entre las marcas blancas.

Comparar precios

La OCU recomienda a los consumidores comparar precios y optar por alternativas más económicas para reducir el impacto en el presupuesto familiar. En este sentido, destaca que la app gratuita OCU Market permite conocer el precio de los turrones en los supermercados más cercanos, además de ofrecer la valoración de la Escala Saludable de OCU: incluye Nutriscore, el nivel de grasas saturadas, azúcares y sal, el grado de procesamiento y la calificación de los aditivos presentes.

