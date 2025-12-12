Más gamba roja para la campaña navideña: Alicante podrá pescar dos toneladas adicionales

Es el producto pesquero que más se cotiza, especialmente en Navidad, y también de los más escasos por las restricciones impuestas a las capturas desde la Unión Europea (UE), hecho que también contribuye, y mucho, al encarecimiento. De ahí que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya decidido asignar nueve toneladas más de gamba roja a la flota de arrastre del Mediterráneo, dos de ellas a la de la provincia de Alicante, con la finalidad de que el sector pueda continuar con la actividad y evitar desabastecimientos en estas fechas de elevada demanda. La cuota añadida es fruto de un acuerdo de intercambio con Francia.

El ministerio ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado una resolución de la Secretaría General de Pesca por la que se asigna una cuota adicional de nueve toneladas de gamba roja a la flota de arrastre del Mediterráneo, procedente de un intercambio con Francia.

Un puesto con gamba roja en el Mercado Central de Alicante. / AXEL ALVAREZ

Esta medida incrementa los límites de capturas por buque para 2025 y supone un apoyo relevante para el sector en uno de los periodos comerciales más importantes del año, la campaña navideña, cuando la gamba roja alcanza un valor destacado en los mercados.

La actualización de los límites de captura se realiza a través de la modificación de la resolución de 28 de mayo de 2025, que ya fue modificada por la resolución de 29 de julio por la que se repartieron 45,9 toneladas adicionales de gamba roja. De esta forma, explican desde el ministerio, se responde de forma ágil y eficaz a las necesidades del sector y se asegura un aprovechamiento óptimo del recurso, siempre dentro de los criterios de sostenibilidad fijados por la UE en su plan plurianual de gestión.

La gamba roja es un producto muy cotizado. / ALEX DOMINGUEZ

La resolución también refuerza la estabilidad económica de numerosas cofradías, armadores y tripulaciones, y contribuye al abastecimiento de un producto emblemático de nuestra gastronomía en unas fechas clave para el consumo.

Los buques que operan en régimen de utilización común podrán compartir libremente los nuevos volúmenes asignados, lo que favorece la flexibilidad operativa de unas flotas que ya han realizado un esfuerzo considerable durante el año para ajustarse a la cuota disponible y a las medidas de gestión vigentes.

La cuota adicional de gamba roja se ha habilitado justo cuando el consejo de ministros de Pesca de la UE debate en Bruselas los días que la flota de arrastre del Mediterráneo podrá faenar el próximo año. De entrada, la propuesta inicial de la Comisión recortaría en cerca de 40 jornadas la actividad de las embarcaciones alicantinas, si bien el Gobierno español, junto a los de Francia e Italia, mantienen negociaciones con la finalidad de evitar este tijeretazo.