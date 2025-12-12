Por las nubes: la gamba roja llega hasta los 200 euros en Alicante

Es el producto pesquero que más se cotiza, especialmente en Navidad, y también de los más escasos por las restricciones impuestas a las capturas desde la Unión Europea (UE), hecho que también contribuye, y mucho, al encarecimiento. Hasta 200 euros se está pagando actualmente por un kilo de este manjar en su tamaño más voluminoso, en una tendencia que va a seguir al alza, hasta situarse cerca de los 300 euros en apenas una semana, en vísperas de las fechas más señaladas. De ahí que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya decidido asignar nueve toneladas más de gamba roja a la flota de arrastre del Mediterráneo, dos de ellas a la de la provincia de Alicante, con la finalidad de que el sector pueda continuar con la actividad y evitar desabastecimientos en estas fechas de elevada demanda. Y todo, además, en un contexto en el que la escasez de pescado fresco ha hecho que su precio aumente una media de un 30% con relación al año pasado en casi todas las especies, principalmente aquellas más apreciadas, como el besugo, el dentón o la dorada y la lubina salvajes.

Los recortes en la pesca de arrastre del Mediterráneo, justificados en criterios de sostenibilidad, arrancaron hace cinco años. Desde entonces, y de forma paulatina, las embarcaciones han pasado de faenar 240 días al año a solo 143 en el último ejercicio, un tijeretazo que, de haber prosperado la propuesta planteada para 2025, que implicaba solo 27 días de trabajo, ya habría supuesto el final para el sector. Sin embargo, un apaño de última hora, consistente en el cambio de las actuales redes por otras más amplias y la sustitución de las puertas voladoras, ha permitido mantener la misma actividad. Unos recortes genéricos a los que se añaden otros específicos para la gamba roja.

Un puesto del Mercado Central de Alicante con distintos precios de gamba roja. / ALEX DOMINGUEZ

El resultado, como no podía ser de otra forma, es que las capturas se han reducido, y eso ha impactado de lleno en los precios, que han ido al alza. Testigos de ello son las pescaderías, como las situadas en el Mercado Central de Alicante. Rafael Reus, de Mariscos Felete, señala que "durante todo el año el pescado se ha mantenido en precios más elevados, de entre un 20 % y un 30 % con relación al año pasado, en una dinámica que, como suele ser habitual, se intensifica ahora con la llegada de la Navidad".

Y como siempre, es la gamba roja la que despunta en la cotización, con precios esta semana de hasta 200 euros el kilo para el tamaño más grande, 120 euros para la gorda, 86 para la mediana y 58 para la pequeña. Baremos récord para estas fechas que, en cualquier caso, se quedarán cortos la semana que viene, con la cercanía de Nochebuena.

Una pescadera atendiendo a una clienta en el Mercado Central. / ALEX DOMINGUEZ

Pero también andan por las nubes pescados muy apreciados a nivel culinario. Así lo señala Amparo González, de Pescados Corona, quien indica que "el besugo, por ejemplo, ronda los 68 euros el kilo, mientras que la dorada o la lubina salvajes se pagan hasta a 36 euros, lo que representa unos 10 euros más que en fechas normales". La merluza, por su parte, se cotiza alrededor de los 30 euros el kilo, aunque puede llegar hasta los 40 euros dependiendo de su calidad.

Coincide con estas apreciaciones José Cañizares, de la Pescadería Marisol, quien no duda a la hora de responsabilizar del fuerte encarecimiento de la gamba roja a las restricciones. "Hay menos cantidad y eso se nota", subraya.

El sector, además, advierte de que los precios no registrarán una caída demasiado apreciable pasadas las fechas navideñas. Según Rafael Reus, "los pescadores, como tienen tan pocos días para salir a faenar, suelen dejar amarrados los barcos en enero y febrero, que es cuando hay menos demanda, por lo que los precios se mantienen".

Aumento de cuota

En este contexto, el ministerio ha publicado este viernes una resolución de la Secretaría General de Pesca por la que se asigna una cuota adicional de nueve toneladas de gamba roja a la flota de arrastre del Mediterráneo, procedente de un intercambio con Francia.

Esta medida incrementa los límites de capturas por buque para 2025 y supone un apoyo relevante para el sector en uno de los periodos comerciales más importantes del año, la campaña navideña, cuando la gamba roja alcanza un valor destacado en los mercados.

Un ejemplar de gamba roja. / ALEX DOMINGUEZ

La actualización de los límites de captura se realiza a través de la modificación de la resolución de 28 de mayo de 2025, que ya fue modificada por la resolución de 29 de julio por la que se repartieron 45,9 toneladas adicionales de gamba roja. De esta forma, explican desde el ministerio, se responde de forma ágil y eficaz a las necesidades del sector y se asegura un aprovechamiento óptimo del recurso, siempre dentro de los criterios de sostenibilidad fijados por la UE en su plan plurianual de gestión.

La resolución también refuerza la estabilidad económica de numerosas cofradías, armadores y tripulaciones, y contribuye al abastecimiento de un producto emblemático de nuestra gastronomía en unas fechas clave para el consumo.

Los buques que operan en régimen de utilización común podrán compartir libremente los nuevos volúmenes asignados, lo que favorece la flexibilidad operativa de unas flotas que ya han realizado un esfuerzo considerable durante el año para ajustarse a la cuota disponible y a las medidas de gestión vigentes.

La cuota adicional de gamba roja se ha habilitado justo cuando el consejo de ministros de Pesca de la UE debate en Bruselas los días que la flota de arrastre del Mediterráneo podrá faenar el próximo año. De entrada, la propuesta inicial de la Comisión recortaría en cerca de 40 jornadas la actividad de las embarcaciones alicantinas, si bien el Gobierno español, junto a los de Francia e Italia, mantienen negociaciones con la finalidad de evitar este tijeretazo.