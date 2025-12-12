Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Citación Feijóo danaBorrasca EmiliaCámara de ComercioVox XàbiaTiroteo OrihuelaPuerta Ilici
instagramlinkedin

El Puerto de Alicante presenta en el Parque Científico las ayudas para proyectos de innovación

El programa Ports 4.0 ofrece a las startups financiación para ideas e iniciativas tecnológicas aplicadas a la cadena de suministro

Vista general del Puerto de Alicante.

Vista general del Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

La Autoridad Portuaria de Alicante celebrará el próximo 19 de diciembre, a las 10 horas, una jornada informativa sobre la próxima convocatoria de ayudas del programa Ports 4.0, el fondo de innovación abierta de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias españolas para atraer talento y emprendimiento al sector logístico‑portuario.

La jornada, que se celebrará en el Parque Científico de Alicante (PCA), servirá para preparar la nueva convocatoria del Programa Ports 4.0, cuyo objetivo es financiar ideas y proyectos innovadores (productos, servicios o procesos) que mejoren la competitividad, la eficiencia, la sostenibilidad, la descarbonización, la seguridad y la digitalización del sistema portuario en el contexto de la economía 4.0.

Vista general del Puerto de Alicante.

Vista general del Puerto de Alicante. / Rafa Arjones

La sesión comenzará con la bienvenida institucional y continuará con la intervención de José Manuel Ramos, jefe del Departamento de Innovación del puerto, que explicará en detalle las novedades, características y oportunidades que ofrecerá esta nueva edición del programa, diseñada para potenciar el desarrollo de proyectos en fases tempranas y promover la conexión entre talento emprendedor, empresas y agentes del ecosistema portuario.

Tras esta presentación, la jornada dará paso a un bloque dedicado a casos de éxito y experiencias previas en convocatorias anteriores de Ports 4.0. En este espacio participarán Mediterranean Algae, con la intervención de Yago Sierras, Hydrospower, representada por Iván Navalón, y la Universidad de Alicante, que compartirá resultados y aprendizajes derivados de proyectos desarrollados en el marco del programa. Este bloque permitirá conocer el impacto real de Ports 4.0 en iniciativas que combinan sostenibilidad, eficiencia, tecnología y nuevas formas de abordar retos del entorno portuario.

El cartel de la convocatoria.

El cartel de la convocatoria. / INFORMACION

Posteriormente se abrirá un espacio centrado en las líneas de trabajo actuales dentro de la comunidad portuaria. En él intervendrán la catedrática de la Universidad de Alicante, Yolanda Bustos, Fernando Tomás en representación de FTM, Sebastián de Prado desde la organización de The Ocean Race y Elsa Cruces por parte de JSV. Cada uno aportará su visión sobre las necesidades y desafíos estratégicos del sector, reforzando la importancia de la innovación abierta como motor de transformación y competitividad para puertos y empresas vinculadas a la actividad marítima.

La jornada concluirá con un café networking que permitirá a los asistentes conectar, intercambiar ideas y explorar posibles colaboraciones en un entorno propicio para la innovación y el desarrollo de proyectos conjuntos vinculados a la nueva convocatoria de Ports 4.0

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se acabó el rascarse el bolsillo: el Gobierno libera definitivamente el peaje de la AP-7 en Alicante
  2. Los profesores de Alicante paran: estos son los servicios mínimos en los colegios e institutos
  3. Fallece Maruja, 'madre' de la mítica Horchatería Azul de Alicante
  4. Detenido en Alicante por un timo de los billetes tintados de 400.000 euros
  5. Una mujer apuñala a tres personas en una zona de restaurantes de Torrevieja
  6. La iniciativa que ha permitido a Benidorm detectar a 261 mayores en situación de vulnerabilidad
  7. El Ayuntamiento de Alicante detecta un presunto caso de acoso laboral grave en la Concejalía de Hacienda
  8. Una romería con la patrona de Elche para inaugurar la Casa de la Virgen en las Puertas Coloradas

Benidorm, candidata a acoger los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross en 2031

Benidorm, candidata a acoger los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross en 2031

Morant reivindica la “tolerancia cero” del PSOE ante la corrupción y el acoso sexual

Morant reivindica la “tolerancia cero” del PSOE ante la corrupción y el acoso sexual

El Puerto de Alicante presenta en el Parque Científico las ayudas para proyectos de innovación

El Puerto de Alicante presenta en el Parque Científico las ayudas para proyectos de innovación

El juez tumba el plan de reestructuración de Ecisa y deja a la constructora al borde del concurso

El juez tumba el plan de reestructuración de Ecisa y deja a la constructora al borde del concurso

La oposición evita que Vegara desestime el recurso contra el proceso selectivo de un gerente para Orihuela Cultural

La oposición evita que Vegara desestime el recurso contra el proceso selectivo de un gerente para Orihuela Cultural

CC OO lleva a la Inspección Provincial de Trabajo la "extrema insalubridad" en la escuela de arte de Alicante

CC OO lleva a la Inspección Provincial de Trabajo la "extrema insalubridad" en la escuela de arte de Alicante

Decoración navideña con flores: Aurora Doménech inspira el hogar en una nueva entrega de Taller Creativo en Información TV

La Dependent homenajea a Isabel-Clara Simó con la obra Paraula d'Isabel-Clara Simó

La Dependent homenajea a Isabel-Clara Simó con la obra Paraula d'Isabel-Clara Simó
Tracking Pixel Contents