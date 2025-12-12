El Puerto de Alicante presenta en el Parque Científico las ayudas para proyectos de innovación

La Autoridad Portuaria de Alicante celebrará el próximo 19 de diciembre, a las 10 horas, una jornada informativa sobre la próxima convocatoria de ayudas del programa Ports 4.0, el fondo de innovación abierta de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias españolas para atraer talento y emprendimiento al sector logístico‑portuario.

La jornada, que se celebrará en el Parque Científico de Alicante (PCA), servirá para preparar la nueva convocatoria del Programa Ports 4.0, cuyo objetivo es financiar ideas y proyectos innovadores (productos, servicios o procesos) que mejoren la competitividad, la eficiencia, la sostenibilidad, la descarbonización, la seguridad y la digitalización del sistema portuario en el contexto de la economía 4.0.

Vista general del Puerto de Alicante. / Rafa Arjones

La sesión comenzará con la bienvenida institucional y continuará con la intervención de José Manuel Ramos, jefe del Departamento de Innovación del puerto, que explicará en detalle las novedades, características y oportunidades que ofrecerá esta nueva edición del programa, diseñada para potenciar el desarrollo de proyectos en fases tempranas y promover la conexión entre talento emprendedor, empresas y agentes del ecosistema portuario.

Tras esta presentación, la jornada dará paso a un bloque dedicado a casos de éxito y experiencias previas en convocatorias anteriores de Ports 4.0. En este espacio participarán Mediterranean Algae, con la intervención de Yago Sierras, Hydrospower, representada por Iván Navalón, y la Universidad de Alicante, que compartirá resultados y aprendizajes derivados de proyectos desarrollados en el marco del programa. Este bloque permitirá conocer el impacto real de Ports 4.0 en iniciativas que combinan sostenibilidad, eficiencia, tecnología y nuevas formas de abordar retos del entorno portuario.

El cartel de la convocatoria. / INFORMACION

Posteriormente se abrirá un espacio centrado en las líneas de trabajo actuales dentro de la comunidad portuaria. En él intervendrán la catedrática de la Universidad de Alicante, Yolanda Bustos, Fernando Tomás en representación de FTM, Sebastián de Prado desde la organización de The Ocean Race y Elsa Cruces por parte de JSV. Cada uno aportará su visión sobre las necesidades y desafíos estratégicos del sector, reforzando la importancia de la innovación abierta como motor de transformación y competitividad para puertos y empresas vinculadas a la actividad marítima.

La jornada concluirá con un café networking que permitirá a los asistentes conectar, intercambiar ideas y explorar posibles colaboraciones en un entorno propicio para la innovación y el desarrollo de proyectos conjuntos vinculados a la nueva convocatoria de Ports 4.0