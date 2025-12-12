Toni Ruiz, CEO de Mango, en el aniversario de la muerte de Isak Andic: "Hemos transformado un año difícil en uno histórico"

Isak Andic sigue presente "en cada decisión, en cada colección, en cada tienda y en cada paso" que da Mango. Así lo admite Toni Ruiz, persona en quien delegó este empresario (el más rico de Catalunya, cuando murió) el pilotaje de su nave más preciada. Este directivo, consejero delegado de la cadena desde hace años y presidente de la misma tras el fallecimiento de Andic, ha querido conmemorar el aniversario –este domingo 14 de diciembre– de un suceso aún investigado, con una carta a los empleados. En ella, entre otras cosas, le resume al fundador de la compañía los éxitos logrados a lo largo de este agridulce 2025.

No es el único gesto que tendrá Mango estos días: la plantilla ha recuperado antiguas entrevistas y material de archivo para montar un vídeo en el que se ve al propio Isak Andic vertiendo algunas de las enseñanzas que se le atribuyen; la empresa ha habilitado, también, una plataforma interna para que los empleados compartan vivencias y anécdotas relacionadas con él, y, además, algunas de sus tiendas más importantes (Passeig de Gràcia, Serrano, Oxford Street, Galleria Vittorio Emmanuele, Boulevard Haussman, la Quinta Avenida o la avenida Istiklal, en su Estambul natal) vestirán este fin de semana sus escaparates con un retrato del empresario y el interior de los locales con imágenes y mensajes inspiracionales suyos.

Todo, resumen desde la compañía, para destacar un "legado empresarial, humano y filantrópico" que "continúa inspirando el futuro de Mango y a la comunidad internacional de la moda".

"Este domingo hará un año que nos dejaste y aún hoy nos cuesta asimilar que no estés aquí", empieza la carta de Toni Ruiz. "Has estado más presente que nunca", prosigue, quien asegura luego que ha hecho suyo (de todos, en realidad) el sueño que Andic dejó en sus manos. "Mango sigue navegando con firmeza hacia nuevos horizontes", asegura Ruiz. "Lo que podía haber sido un año difícil, lo hemos transformado juntos en un año histórico", afirma. "A pesar de un entorno retador, estamos cumpliendo punto por punto el plan [estratégico]", agrega.

Hitos del año

Se refiere a llegar a la última quincena del año con un crecimiento a doble dígito, "muy por encima del mercado", avanza el directivo, pero también a haber logrado hitos importantes en áreas que, según esta carta, eran muy importantes para Andic. "El producto era tu gran pasión", empieza Ruiz, para contarle al empresario fallecido que las últimas colecciones han logrado una "gran acogida". "Soñabas con tener una tienda Mango en cada ciudad del mundo", desvela para celebrar, a continuación, haber abierto 280 locales este año y estar acercándose a los 3.000 puntos de venta en más de 120 países.

La última tienda que ha abierto Mango este 2025, en Chicago, Estados Unidos / Mango

"Te gustará saber la excelente evolución de nuestras diferentes líneas", continúa Ruiz, para referirse al "fantástico posicionamiento de Man" (área de negocio que llevaba años en manos del primogénito de Isak Andic, Jonathan Andic, y que desde este 2025 dirige Josep Estol), al "éxito" de Teen y a la "consolidación" de Kids. "Hemos dado también pasos importantes que vienen a reforzar nuestro modelo de gobierno corporativo, en línea con el proceso que tú visionaste e iniciaste hace años", apuntala el presidente y consejero delegado de Mango.

Cambios directivos y en el consejo

Ruiz menciona las nuevas incorporaciones al consejo de Mango (Manel Adell o Helena Helmersson) o estos relevos en las líneas de ropa de hombre (Josep Estol por Jonathan Andic), mujer (Eva Gallego por Luis Maseres) y la división 'online' (Marlies Hersbach por Elena Carasso).

En esencia, la gran ambición de Andic desde hacía tiempo es que sus herederos fueran propietarios pero no estuviesen involucrados en el día a día de la compañía, y esto es lo que se ha consumado claramente este año, con sus tres hijos repartiéndose cargos en las empresas a través de las cuales él gestionaba sus propiedades, y con Jonathan saliendo del comité de dirección (aunque no del de administración, del cual es vicepresidente). El primogénito del empresario más rico de Catalunya está siendo investigado por su muerte, pues es quien le acompañaba en la excursión en la que falleció y se sospecha de una relación que había llegado a ser tensa entre ambos.

"Estamos seguros de que te sentirías inmensamente orgulloso de todos nosotros", cierra Ruiz, tras congratularse, también, de que la nueva sede de Mango esté casi lista o de haber adoptado una IA que, tal como Andic anticipó –dice–, lo está cambiando todo. "Seguiremos firmes, evolucionando y honrando lo que soñamos juntos", sostiene. "Hoy miramos al futuro con confianza y seguimos avanzando con la misma energía y con la misma ilusión, conscientes de que las páginas más brillantes de Mango aún están por escribir", termina, no sin antes mencionar, por supuesto, el mantra de vida de Andic: "Sky is the limit!".