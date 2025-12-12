Los vinos alicantinos se juegan hasta el 25 % de sus ventas en Navidades

Con el consumo de vino en caída desde hace tiempo, la Denominación de Origen Protegida de Vinos de Alicante se enfrenta a una temporada clave para sus bodegas. Hasta un 25 % de las ventas del año, se concentran en Navidades, según señalan desde el Consejo Regulador alicantino. El porcentaje cobra un especial significado tras unos resultados en los que se ha confirmado la caída de producción y embotellado y, cuantitativamente, solo se ha salvado los de la vendimia.

"De agosto a noviembre, se ha recogido aproximadamente un 4 % más que el año pasado, lo que representa unos 15 millones de kilos de uva", explica Eladio Martín, gerente de la DOP. Aunque el dato arroja un color verde, no es un motivo para lanzar las campanas al vuelo, sino más bien de puntear un aspecto positivo, pues los vinos alicantinos conviven en un contexto de mínimos históricos.

Desde ese escalón, Martín apunta el resto de datos. "Tanto el embotellado se ha reducido un 6 % y las exportaciones han caído un 9% respecto al año pasado", teniendo en cuenta que la temporada se cierra en julio. Así, el horizonte navideño enfatiza la oportunidad de las bodegas alicantinas.

"El vino sigue siendo un producto típico para esta época de comidas y de celebraciones, pues ya no es una bebida de consumo diario", explica el gerente del Consejo Regulador en referencia a la bajada de consumo generalizado. "Aunque competimos con las grandes marcas, creo que contamos con un producto diferencial", comenta.

Del obsequio a las recetas

En este punto, Eladio Martín expone que los vinos alicantinos han ganado poco a poco hueco en el espacio gourmet y que eso les permite entrar como un obsequio. Es el caso de algunas cestas de empresa que ven en la oportunidad de brindar un producto local y de calidad para clientes o trabajadores. A ello, también ha ayudado que los bodegueros y productores locales han mejorado la presentación.

6,07 % es lo que ha caído la producción de vinos con DOP Alicante. Se ha pasado de una producción de 10 millones de unidades y 8,5 millones de litros en la temporada 2023-24 a una de 9,9 millones de unidades y 7,9 millones litros en la que se acaba de cerrar en 2025.

También añade el maridaje con las comidas típicas. "El Monastrell con el cocido combina perfectamente, pero es que tenemos unos vinos dulces perfectos para tomar con turrón", señala en una prueba de aterrizar la oportunidad que se abre en estas semanas.

A ello, además, el gerente de la denominación de origen explica como, a pesar del pequeño tamaño de las empresas, algunas de ellas se han lanzado a la comercialización de espumosos o rosados que tienen mejor cabida en el mercado y, especialmente, dirigido a un segmento joven.

Pero, Eladio Martín considera que la perspectiva no solo tiene un lado cuantitativo, sino el cualitativo en el que vienen trabajando desde el consejo. "Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: somos una DOP pequeña y diferente y el foco sigue puesto en lograr un mejor conocimiento de nuestras marcas y mejores valoraciones. En definitiva, trabajar por la estabilización de las pequeñas y medianas bodegas".

Una persona se acerca a conocer una de los vinos con DOP Alicante. / Pilar Cortés

Las referencias de precio

Para muestra un botón. En mayo, desde el Consejo Regulador se cifró en 23,5 millones de euros el valor del vino embotellado con DOP Alicante en el mercado nacional, una cifra 2,9 % superior a la del ejercicio anterior. El indicador económico ha crecido gracias a la mejora de calidad, reconocimientos, mejora de las herramientas comerciales e incluso a un mayor número de bodegas en la zona. La cifra procede de datos ofrecidos por 39 bodegas con actividad comercial durante 2025 en el Consejo Regulador.

La cifra contrasta eso sí, con la reducción de ventas en este mismo mercado, con un menor número de botellas registradas por el Consejo Regulador que se sitúa entre los 7,5 millones de unidades en España en 2024. En cuanto a la exportación de vinos alicantinos tambien ha reducido su volumen en cerca de un 8 %, con 3,6 millones de envases; pero mayor ha sido la reducción de valor, que merma cerca del 13 % con un total de 7.771.190 de euros durante la anualidad 2024. En el caso del vino español su precio aumentó un 1,4%, pero cayó un 5% el volumen exportado.

9,54 % han bajado las exportaciones que se han reducido de 27.173 hectolitros en la temporada del ejercicio pasado a 24.580 hectolitros en la que se cerró en julio

Aun así, es el mercado nacional, considerado como el estratégico para la DOP Alicante por representar el 75 % de las ventas y este hecho vuelve a poner al comprador local como objetivo prioritario en estas fiestas.

Resultados provisionales

Esta misma semana, la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) ha publicado sus primeras estimaciones anuales sobre la producción mundial de vino para 2025. La previsión inicial se sitúa entre 228 y 235 millones de hectolitros, con una estimación media de 232 millones de hectolitros. Esto supone un aumento del 3 % con respecto a la cosecha de 2024, que fue históricamente baja, pero sigue estando un 7 % por debajo de la media de los últimos cinco años.

Italia sigue siendo el mayor productor mundial de vino en 2025 (47,3 Mhl), por delante de Francia (35,9 Mhl) y España (29,4 Mhl). Estados Unidos ocupa el cuarto lugar, mientras que Australia se recupera de la menor cosecha de 2024 y vuelve a su quinto puesto como productor mundial, por delante de Argentina, que ocupa el sexto lugar y es el mayor productor de Sudamérica.

Desde la organización se considera que, a pesar de los contrastes regionales, es probable que el mercado mundial del vino se mantenga en general equilibrado, ya que el limitado crecimiento de la producción contribuirá a estabilizar las existencias en un contexto de debilitamiento de la demanda y de continuas incertidumbres comerciales.