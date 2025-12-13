La mayor planta solar flotante de América lleva sello alicantino

La alicantina Isigenere ha encontrado en Estados Unidos un nuevo mercado para su sistema Isifloating, que permite aprovechar la lámina de agua de embalses y lagos para instalar grandes plantas solares flotantes y fomentar las energías renovables. Tras participar en varios proyectos de I+D, la firma originaria de Beneixama instala en estos momentos la que será la mayor plataforma de este tipo en todo el continente americano, con unas dimensiones equivalentes a 15 campos de fútbol, según recalca el responsable de la firma en este país, Jairo Criollo.

El proyecto se ubica en la ciudad de Pleasanton, en California, y se trata de una instalación de autoconsumo diseñada para Vulcan Materials, una de las empresas de agregados de construcción más grandes del país, en una de sus plantas más importantes en el oeste. El desarrollo del proyecto está a cargo de White Pine Renewables, que financia y construye este sistema híbrido solar flotante con almacenamiento (baterías), estableciendo un contrato de venta de energía a largo plazo (PPA) con Vulcan.

La magnitud de la instalación es considerable, cubriendo una superficie acuática de más de 100.000 metros cuadrados. Se estima que contará con 20.440 módulos fotovoltaicos, con una potencia de 11,9 megavatios, de las que se espera una producción anual de 18,5 gigavatios. Los trabajos de instalación empezaron en junio de 2025 y se espera que finalice en el primer trimestre de 2026, con la entrada en operación programada para mediados del segundo trimestre de ese mismo año.

Solución a la escasez de terrenos

Este hito energético supone una muestra de cómo la innovación tecnológica puede transformar la conexión entre el agua y la energía. Según Jairo Criollo, el proyecto tiene varios objetivos estratégicos. Principalmente, busca reducir en más del 80% el consumo actual de la red eléctrica del cliente a un precio inferior, utilizando energías limpias. Además, ayuda a Vulcan Materials a alcanzar sus metas de sostenibilidad (ESG).

La que será la mayor planta solar flotante de toda América. / ISIGENERE

La elección de un sistema flotante se debe a la limitación de espacio. El proyecto sobre tierra resultaba inviable, ya que las zonas propiedad de la compañía donde podía instalarse están consideradas para futuras extracciones, y las áreas colindantes experimentan un gran desarrollo inmobiliario, haciéndolas "completamente inasequibles". Al aprovechar la superficie del agua, la planta demuestra cómo la energía solar flotante puede generar energía limpia mientras se preserva la tierra.

Frenar la evaporación

El éxito de Isigenere en América es el resultado de una trayectoria que se remonta a más de 15 años en España. La compañía alicantina, con sede en Beneixama, nació de una necesidad específica: la escasez de agua en el interior de Alicante.

La idea original surgió ante la urgencia de los agricultores de frenar la evaporación en las balsas de riego y proteger este bien. Los miembros del equipo fundador, Emilio Pons, Miguel Redón y Juan Carlos Hernández, desarrollaron una cubierta flotante que posteriormente aprovecharon para la instalación de placas solares, buscando reducir los costes de bombeo de los sistemas de riego.

Este enfoque innovador llevó a Isigenere a inaugurar en 2009, en Agost (Alicante), la que se considera la segunda instalación fotovoltaica flotante del mundo. Sin embargo, la compañía experimentó su "travesía del desierto" debido a la crisis que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria y el freno a las primas de las renovables en España.

El resurgimiento del interés por las renovables, impulsado por el accidente de Fukushima y la emergencia climática, llevó a los fundadores a buscar escalabilidad. Se incorporó el actual CEO, Andrés Franco, un ejecutivo e inversor con experiencia en el grupo Santander, para reorientar el negocio. Desde entonces, Isigenere ha participado en numerosos proyectos en países como Portugal, Alemania, Polonia y Países Bajos.

Sistema propio

El núcleo del negocio de Isigenere reside en su sistema de estructuras flotantes y anclajes, denominado Isifloating. Esta tecnología es clave, ya que permite que todo el conjunto se adapte a las condiciones cambiantes del entorno acuático, incluyendo las subidas y bajadas del nivel del agua, el oleaje y las corrientes.

Un detalle crucial es que las estructuras flotantes se fabrican con polímeros de alta resistencia 100% reciclables en Castalla, muy cerca de sus oficinas centrales en Beneixama.

El sistema solar flotante ofrece múltiples ventajas, principalmente que aprovecha la superficie de embalses y pantanos para generar energía, en lugar de competir por los terrenos con la agricultura y la ganadería.

Otra vista de la planta. / ISIGENERE

Además de los embalses de riego, la firma ha desarrollado proyectos industriales, como el instalado en una balsa de la cementera alemana Heidelberg, y para gestoras de agua, como el proyecto en Torrelaguna (Madrid) para el Canal de Isabel II. Una de las vías de crecimiento más significativas para Isigenere es la complementación de embalses hidroeléctricos. La mayoría de estas presas no utilizan toda su capacidad de conexión a la red, y su producción fluctúa según la disponibilidad de agua. Las instalaciones solares flotantes suplen estas deficiencias, usando la capacidad de conexión ya existente y ofreciendo una producción más regular.

En este segmento, Isigenere puso en marcha en Portugal la mayor planta flotante en un embalse en Europa para la portuguesa EDP en Alqueva, con cinco megavatios de potencia. La compañía también ha construido una instalación similar para la hidroeléctrica de Urra, en Colombia. El potencial es inmenso, ya que utilizando solo entre el 3% y el 5% de la superficie de agua de los embalses existentes, se podría duplicar su producción eléctrica.