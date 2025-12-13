La Navidad cierra un año clave para AEFA en su XXX aniversario

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) cierra un 2025 muy significativo. Tres décadas después de su fundación, esta entidad que asocia a 199 empresas familiares de la provincia, ha celebrado su 30 aniversario con una intensa agenda de actividades, encuentros, nuevas incorporaciones y una hoja de ruta clara: seguir siendo la voz y el respaldo del modelo empresarial más arraigado en nuestro territorio.

El 30 aniversario ha sido una ocasión para conmemorar, pero también para proyectar hacia el futuro, nuevos horizontes, pero bajo la misión con la que Manuel Peláez y 32 empresarios dieron los primeros pasos de esta asociación.

A lo largo del año, AEFA ha organizado numerosos actos, como la gala conmemorativa del aniversario, eventos formativos, jornadas de networking, premios, programas educativos y muchas más actividades. Todo ello con un doble objetivo: poner en valor el papel de la empresa familiar y dotarla de herramientas para su continuidad, profesionalización y crecimiento. Ser apoyo firme para cada empresario y cada empresa.

AEFA fue la primera asociación territorial de empresa familiar que se constituyó en España y, tres décadas después, sigue siendo una de las más activas del país. Lo demuestra su red de colaboradores: organizaciones, entidades financieras, consultoras, administraciones… que con su labor ayudan al tejido empresarial familiar alicantino. Un año de actividad formativa a través de las cátedras en la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, o iniciativas como el Fórum AEFA, que agrupa a las nuevas generaciones, y AEFA Sénior, espacio que recoge la experiencia y visión de empresarios veteranos.

Durante 2025 se ha desarrollado además el programa «La empresa familiar en las aulas», que ha acercado el modelo a estudiantes de secundaria, bachiller y FP, y se han renovado los órganos de gobierno de la asociación en una doble asamblea extraordinaria, fortaleciendo su estructura y apostando por un liderazgo compartido. También se han sumado 19 nuevas empresas, consolidando a AEFA como una gran red empresarial que cubre todos los sectores de la provincia.

Entre los hitos del año destacan la entrega de los XXX Premios AEFA, con la incorporación del nuevo galardón Joven Alma Empresaria, así como la VI Gala de Empresas Centenarias, organizada junto a la Cámara de Comercio, en la que se rindió homenaje a compañías que han superado los 100 años de actividad y siguen contribuyendo al desarrollo de la provincia.

Pero el 2025 también ha sido un año de reivindicar y continuar siendo altavoz de las empresas familiares alicantinas. Como recordó la presidenta, Maite Antón, «2025 ha sido también un año de defensa activa de los intereses de nuestras empresas». En este sentido, la asociación ha solicitado una ley autonómica específica de apoyo a la empresa familiar, como ya existe en otras comunidades. También ha insistido en la necesidad de proteger fiscalmente el relevo generacional, de simplificar la regulación y de aliviar la presión fiscal que soportan las empresas.

AEFA ha puesto el foco en informar y pedir colaboración público privada para luchar contra el absentismo laboral, reducir la carga burocrática o solicitar inversiones en infraestructuras para la provincia. En este sentido, también se ha sumado a otras organizaciones para exigir la presentación de presupuestos equilibrados y la equidad en la ejecución de inversiones.

Al cierre de este 2025, AEFA reafirma su compromiso con las familias empresarias de la provincia de Alicante, su vocación de servicio y su voluntad de seguir creciendo; desde el arraigo y los valores compartidos, para hacer que nuestro tejido empresarial siga a la vanguardia, generando riqueza para la provincia de Alicante.