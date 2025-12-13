La pesca alicantina podrá mantener los 143 días de actividad el próximo año

La flota pesquera de la provincia de Alicante encara el próximo año con un importante alivio. La presión conjunta ejercida por España, Francia e Italia ha logrado frenar los planes iniciales de la Unión Europea y permitirá mantener los 143 días de actividad, sin aplicar nuevas restricciones ni el recorte de 40 jornadas que se planteaba en un primer momento.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) cerraron en la madrugada del sábado el acuerdo de las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y los días de capturas en el Mediterráneo para 2026, que finalmente se estableció en 143 días.

"Después de dos días de trabajo (...) hemos logrado 143 días para nuestros barcos pesqueros del Mediterráneo", dijo en un vídeo compartido en redes sociales el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, añadiendo que este año había sido una negociación "francamente difícil" ya que se partía de 9,7 días para la pesca de arrastre en la propuesta inicial de la Comisión Europea.

"Creo que es un éxito evidente que quiero compartir con todos los armadores y pescadores que han hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de su trabajo y también de la sostenibilidad de todos los stocks, a través de las medidas selectivas que fueron aplicadas el año pasado", recalcó.

El ministro también adelantó que "este año no habrá nuevas medidas selectivas" y que "únicamente con las vigentes desde el año pasado se podrán alcanzar estos 143 días".

Desde la mañana del jueves, los ministros de Pesca de la UE intentaron alcanzar un acuerdo sobre las posibilidades pesqueras de 2026 en aguas del Atlántico y los días de pesca en el Mediterráneo.

En el Mediterráneo, el Ejecutivo comunitario había propuesto originalmente que cada buque de la flota pesquera española saliera a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025.

En el acuerdo del año anterior, se permitía elegir una serie de medidas de compensación - por ejemplo, medidas respetuosas con el ecosistema marino, como el uso de redes específicas que provocan menos daños en el mar - y escogiendo unas u otras, pero no todas, se podía elevar la cifra de días de pesca similar a la del año pasado.

No obstante, en la propuesta inicial para la pesca en 2026, para alcanzar una cifra de días de pesca algo por encima de las 100 jornadas era necesario aplicar todas las medidas propuestas.

"En lo que respecta al Mediterráneo occidental, los ministros acordaron mantener el nivel de esfuerzo pesquero para los arrastreros en aguas españolas, francesas e italianas para 2025", según informó el comunicado del Consejo de la UE.

En cuanto a los límites de capturas en el Atlántico, el comunicado apunta a una reducción en los de lenguado, jurel, abadejo o rape, y a un incremento para el gallo o la cigala.

Satisfacción en los armadores

El secretario general de la patronal de armadores, Javier Garat, ha considerado este sábado el acuerdo del Consejo de la Unión Europea (UE) sobre las cuotas pesqueras como el mejor resultado posible para España, por la dificultad de la negociación, especialmente de los días en el mar Mediterráneo.

Garat ha asegurado a EFE que, "objetivamente, era prácticamente imposible conseguir un mejor resultado para España según las condiciones de la negociación y las propuestas de la propia Comisión Europea (CE)".

El responsable de Cepesca ha reaccionado así al acuerdo cerrado por el Consejo de Ministros de Pesca de la UE la madrugada de este sábado sobre las posibilidades pesqueras en el Atlántico y en el Mediterráneo para 2026, que mantiene en 143 las jornadas de faena para los arrastreros mediterráneos.

Garat ha celebrado esos días en el mar en el Mediterráneo y ha señalado que es importante que para lograrlos la flota "no tenga que aplicar nuevas medidas" más allá de las que ya cumple en la actualidad para garantizar que la pesca sea sostenible.

En cuanto al Atlántico, ha dicho que hay noticias "buenas y malas" según la especie.

En la gamba roja del Mediterráneo, ha añadido, las posibilidades de captura se quedan como en 2025, en 708,3 toneladas.

Además, Garat ha valorado que el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, se haya comprometido públicamente en el Consejo a reformar el reglamento sobre el plan de recuperación de pesca del Mediterráneo que ha recortado durante años la actividad de la flota y que "es imprescindible que se modifique".

"Por su supuesto, a nuestros pescadores les hubiera gustado tener más días de pesca, porque lo necesitan. Pero sabiendo cómo se ha desarrollado la negociación, la posición de la Comisión Europea (CE) y las dificultades, gracias a la posición conjunta con Francia e Italia, España ha conseguido mantener los días", ha subrayado.

Subidas y recortes en aguas del Atlántico

Respecto al Atlántico, ha habido "buenas y malas noticias", según el responsable de Cepesca. Entre las positivas, ha celebrado el incremento del 60 % en la cuota del boquerón del golfo de Cádiz, del 8 % en el cupo de la anchoa del Cantábrico noroeste y la subida del atún rojo del 17 %. España tendrá 1.155 toneladas más de atún rojo que en el año 2025, con lo que su cuota será de 7.938 toneladas.

Garat ha lamentado la reducción de la cuota de la cigala del golfo de Cádiz del 40 %, si bien ha valorado una declaración de la Comisión y de España sobre la realización de un nuevo estudio científico sobre el estado de la pesquería y determinar si es posible incrementar las capturas.

En el caso del abadejo, la reducción de cuota será del 13 % frente al 26 % propuesto al inicio de la negociación, mientras que en el lenguado se proponía un recorte del 28 % y ha quedado en el 9 %, y en la bacaladilla se rebaja un 40 %.

En la caballa (verdel o xarda) se queda la reducción en el 70 % -porque aún está pendiente de la negociación con Noruega, el Reino Unido y Feroe- y, por ello, se fija un Total Admisible de Capturas provisional donde se aplicará el 90 % del 30 % que les queda a los pescadores, según Cepesca.