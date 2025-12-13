La UE autoriza 143 días de capturas para los pescadores del Mediterráneo, sin requisitos ambientales extra

Los pescadores del Mediterráneo podrán salir a faenar 143 días en 2026, gracias al acuerdo alcanzado en la madrugada de este sábado por los ministros de pesca de la Unión Europea, tras una negociación que se ha alargado durante más de 48 horas, y que las cofradías celebran como un éxito.

Tras una negociación "francamente difícil" que se ha alargado durante más de dos días, "hemos logrado 143 días para nuestros barcos pesqueros del Mediterráneo", ha anunciado el ministro de agricultura y pesca, Luis Planas, en una rueda de prensa. Esto supone una ligera mejora con respecto al año anterior y un aumento sustancial con respecto a la propuesta de la Comisión Europea que limitaba la faena a solo 9,7 días.

Planas ha celebrado que el acuerdo ha permitido revertir la tendencia de reducción de días de faena. El ministro ha insistido, sin embargo, en que la negociación no ha sido fácil y que el Mediterráneo ha sido sin duda el asunto más complejo de negociar. Según el ministro, pasada la medianoche del viernes, España tenía una propuesta sobre la mesa de solo 93 días. Una cifra que era inaceptable para el gobierno y también para los pescadores.

Sin medidas extra

Los días de faena se mantienen, además, sin necesidad de tomar medidas adicionales. El pasado año, el Consejo accedió a aumentar a 130 las jornadas en las que los pescadores podían salir a faenar, pero imponía una serie de medidas compensatorias para limitar el impacto negativo de la actividad en los stocks. Unas medidas que Planas ha calificado de "disruptivas".

Entre esas medidas, estaban el uso de puertas voladoras que no tocan el fondo marino, la ampliación de las vedas o el uso de mallas de 45 milímetros para la pesca costera y de 50 milímetros para el conjunto de la flota de pesca de profundidad. Para Planas, el cambio que ha tenido lugar en el sector en el último año es "el más intenso" y "radical" en un caladero y respecto a una práctica de pesca en España.

Por eso, el gobierno español ha defendido durante la negociación que debían mantenerse los días de faena sin incluir nuevos requerimientos. El argumento de Planas es que los informes científicos en los que se basa la Comisión para establecer las cuotas no recogen todavía el impacto positivo que todas estas medidas tendrán a medio y largo plazo.

"Creo que es un éxito evidente que quiero compartir con todos los armadores y pescadores que han hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de su trabajo y también de la sostenibilidad de todos los stocks, a través de las medidas selectivas que fueron aplicadas el año pasado", ha dicho el ministro. Al mismo tiempo, Planas ha pedido a la Comisión Europea que revise el reglamento para el Mediterráneo y evite esta situación cada año.

Mejores normas

Planas ha insistido en que España está comprometida con una pesca sostenible que garantice la protección de los caladeros y de la biodiversidad, pero también la viabilidad del sector. De hecho, el ministro ha destacado "la notable mejoría de los stocks gracias a estas medidas de sostenibilidad y al esfuerzo de todo el sector pesquero del Mediterráneo".

Sin embargo, España considera que la única manera de evitar este tipo de negociaciones, largas y complejas, con base en propuestas que a menudo son inaceptables para los países, es cambiar las normas. El reglamento actual para el Mediterráneo establece que la Comisión Europea debe utilizar como base de referencia el stock en peores condiciones para hacer su propuesta de cuotas pesqueras. Para Planas, esta lógica es "perversa".

El ministro ha asegurado que el comisario europeo de pesca, Costas Kadis, se ha comprometido a presentar una propuesta para cambiar las normas. Cualquier modificación del reglamento tendrá que seguir los cauces legislativos habituales y ser negociada por los gobiernos y el Parlamento europeos. Sin embargo, Planas confía en que "en un futuro cercano" no sea necesario hacer esfuerzos extra.

Celebración a medias

En declaraciones a la agencia EFE, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero, ha calificado el acuerdo para las cuotas de pesca en el Mediterráneo como "un éxito". Para Otero, la propuesta de la Comisión hubiera supuesto de facto la "desaparición" de la flota mediterránea porque no hubiera sido rentable.

Sin embargo, el presidente considera que el acuerdo para el Cantábrico y el golfo de Cádiz es "un absoluto desastre". En estas áreas, España verá recortes importantes para las capturas de cigala, la bacaladilla, el abadejo o la caballa. "Artes de pesca como son el arrastre o el cerco lo van a pasar realmente mal", ha dicho Otero.