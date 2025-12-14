UN REPORTAJE MULTIMEDIA DE ACTIVOS
Turrón, juguetes, uva y cava. Cenas de empresa, electrónica, mercadillos, comercio y supermercados. Son productos, servicios y establecimientos que juegan un papel clave en una campaña que está a la vuelta de la esquina: la Navidad. Las empresas dedicadas a estos sectores se preparan durante todo el año para afrontar el pico de ventas de estas semanas. De un buen desempeño depende, en ocasiones, su año en general.
En un contexto comercial marcado por los aranceles, las compañías con un fuerte componente navideño esperan, como mínimo, igualar las cifras registradas el pasado año. Este es el caso del turrón, por ejemplo, que tendrá que hacer frente a la subida del chocolate. Y el del juguete, que espera volver a la senda creciente después de un 2024 difícil. El sector de la uva, por ejemplo, ha de competir con las variedades foráneas, que pugnan por introducirse en el mercado.
Otros, como el del cava, han crecido en lo que va de año y encaran las fiestas con el deseo de superar los registros de 2024. En las cenas de empresa triunfan los menús cerrados con precios ajustados. Para la electrónica, diciembre es aún más importante que el Black Friday. Y en alimentación, 7 de cada 10 súper e híper anticipan una campaña "positiva".
El turrón confía en igualar una facturación de 350 millones
El turrón afronta la fase decisiva de la campaña navideña con optimismo moderado tras sobreponerse a un inicio dubitativo como consecuencia de factores como la guerra arancelaria promovida por Donald Trump y un incremento de los costes laborales del 12%. Así las cosas, las cifras de ventas ya se mueven en la actualidad en baremos parecidos a los del año pasado, con lo que el objetivo de los fabricantes con indicación geográfica protegida (IGP), como son Jijona y Alicante, además de Agramunt, pasa por al menos igualar la facturación que alcanzaron en 2024, superando los 350 millones de euros.
El principal temor de las empresas con relación a la crisis arancelaria no solo era que pudiese afectar a las exportaciones a EE UU, sino que la respuesta por parte de la UE encareciese la almendra americana el 25% y que ello también repercutiese en el precio de la nacional. Afortunadamente, sin embargo, los aranceles no han afectado al turrón, por lo que el panorama se ha despejado justo a tiempo para el inicio de la campaña.
Lo que sí continúa por las nubes, en cambio, es el precio del chocolate, con un incremento del 50 % en solo dos años, algo que han tenido que asumir en parte las propias empresas para no repercutirlo directamente sobre el consumidor.
Desde Confectionary Holding, propietario de marcas como 1880, Doña Jimena, El Lobo y Casa 1880, su CEO, Rubén López, confían en una buena campaña, al tiempo que destacan el esfuerzo hecho por el grupo por lanzar novedades para ampliar las ventas y caminar hacia la desestacionalización. Una de las más sonadas ha venido de la mano de El Lobo, con el primer turrón para perros, sin azúcares añadidos y con aval veterinario.