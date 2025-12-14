UN REPORTAJE MULTIMEDIA DE ACTIVOS

Turrón, juguetes, uva y cava. Cenas de empresa, electrónica, mercadillos, comercio y supermercados. Son productos, servicios y establecimientos que juegan un papel clave en una campaña que está a la vuelta de la esquina: la Navidad. Las empresas dedicadas a estos sectores se preparan durante todo el año para afrontar el pico de ventas de estas semanas. De un buen desempeño depende, en ocasiones, su año en general.

En un contexto comercial marcado por los aranceles, las compañías con un fuerte componente navideño esperan, como mínimo, igualar las cifras registradas el pasado año. Este es el caso del turrón, por ejemplo, que tendrá que hacer frente a la subida del chocolate. Y el del juguete, que espera volver a la senda creciente después de un 2024 difícil. El sector de la uva, por ejemplo, ha de competir con las variedades foráneas, que pugnan por introducirse en el mercado.

Otros, como el del cava, han crecido en lo que va de año y encaran las fiestas con el deseo de superar los registros de 2024. En las cenas de empresa triunfan los menús cerrados con precios ajustados. Para la electrónica, diciembre es aún más importante que el Black Friday. Y en alimentación, 7 de cada 10 súper e híper anticipan una campaña "positiva".