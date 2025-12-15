Más de 500 empresas alicantinas afrontan la renovación de los planes de igualdad

Desde 2021, las empresas con 50 trabajadores o más están obligadas a contar con un plan de igualdad, cuya duración es de cuatro años. El próximo 2026 está llamado a ser el de la gran renovación y algunas alertas han empezado a sonar cuando la Inspección de Trabajo ha tomado cartas en el asunto y poner las primeras sanciones a empresas que no han hecho los deberes de las evaluaciones intermedias y finales, que se debían hacer a los dos y cuatros años.

Así lo reconoce la secretaria general de UGT-PV en l’Alacantí y Les Marines, Yolanda Díaz, quien califica de «excepcional» estos incumplimientos; porque subraya que, desde que se publicó el Real Decreto 6/2019 sobre la materia, la mayoría de los procesos han estado envueltos en un «consenso» con repercusiones positivas en el tiempo.

Su posicionamiento también lo comparte la secretaria general de la CEV, Inmaculada García, quien remarca este aspecto con los números en la mano. «Desde 2021, se han registrado en Alicante 583 planes de igualdad. Creo que el compromiso de las empresas es evidente en esta materia y con las cláusulas sociales», sostiene y pone como ejemplo que tan solo seis se han aprobado este año sin el aval sindical.

Los datos que se aportan desde la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana son las que constan en el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) del Ministerio de Trabajo. Las empresas dan cuenta del documento que tiene una duración de cuatro años y lo inscriben en función de su ámbito de actividad en la provincia, autonomía o a nivel estatal si operan en el conjunto del territorio, de ahí que al analizar se deba tener en cuenta este factor. Aún así, una primera aproximación dejaría que es más del 75 % de las sociedades mercantiles de este tamaño las que cumplen con el requisito.

El ritmo de inscripción de los planes ha pasado de ser de ocho empresas en 2021 en la provincia a 177, en 2022; 174, en 2023; 130, en 2024 y 94, en 2025 (a falta de que finalice el ejercicio), según indican desde la CEV. Desde la patronal, recuerdan que es una línea de trabajo que va más allá de los planes de igualdad. «Hay una línea de avances sociales en la participamos y se ha demostrado por parte del empresariado el compromiso que existe. Se han hecho los deberes, como se suele decir, y se están renovando» los protocolos sin que «nos hayan llegado problemas significativos», indica Inmaculada García.

Brecha salarial

El REGCON cuenta con una web donde se pueden ver el nombre de las empresas y los años de vigencia de los planes. Tanto desde la CEV como desde la UGT aclaran que hay empresas más pequeñas que también han realizado los planes. Muchas motivadas por los puntos que esta propuesta da para optar a contratos públicos. También hay asociaciones; pero todos coinciden en señalar que existen muchos otros impactos positivos.

Laura Vilanova es consultora en Igualdad y una de las profesionales que suele sentarse con las empresas a definir los ejes del proyecto. «Cuando ha pasado el tiempo, te reconocen que les ha ayudado a estructurar la organización interna, aspectos que no sabían», comenta. Tanto Vilanova, como Yolanda Díaz, que se han sentado a un lado a otro de la mesa detallan situaciones que muestran el desconocimiento sobre los elementos evaluables del plan.

«De los primeros planes que empezamos a negociar en 2010 a la actualidad, el salto ha sido brutal. Los planes de igualdad es algo más que ver qué hacer en el trabajo cuando una mujer se queda embarazada», comenta la secretaria general de UGT. «Es un diagnóstico que marca objetivos y es un documento vivo», sostiene. ·Destacaría el buen hacer de las empresas».

Un grupo de mujeres trabaja en una planta de ensamblaje de gafas. / PILAR CORTES

Aquí entra la «auditoría salarial». Vilanova considera que ·queda mucho por hacer·» y es más crítica a la hora de analizar la cuestión; sin embargo, dejando fuera la picaresca, resalta que al trabajar y pedir documentación a las empresas, son ellas mismas las que se han dado cuenta de que carecían de esa información. «La comparación con la que mejor se puede entender es con la prevención de riesgos laborales. Muchos no la veían necesaria, ni útil, no era una preocupación; pero con el tiempo se ha visto».