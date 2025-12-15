Los altos precios y la falta de oferta pasan factura a la compraventa de viviendas en Alicante

El mercado de la vivienda echa el freno en la provincia. Tras batir récords durante todo el año pasado y el primer semestre de este ejercicio, la cifra de compraventas encadena ya tres meses a la baja desde agosto y evidencia los problemas que arrastra el sector. Es decir, unos precios cada vez más desorbitados, a los que ya no puede acceder buena parte de la población, y una considerable reducción de la oferta disponible, que deja sin opciones a muchos compradores.

Así lo señalan los profesionales del sector, después de que el Instituto Nacional de Estadística haya publicado los datos correspondientes a octubre, que arrojan una nueva caída interanual. En concreto, durante el décimo mes del año se registraron en Alicante 5.159 viviendas vendidas, lo que supone un 2,8 % menos que en el mismo periodo de 2024.

Un retroceso que afectó tanto al volumen de inmuebles de obra nueva entregados -1.060, un 4,8 % menos-, como al mercado de segunda mano, que contabilizó 4.099 operaciones, un 2,1 % menos.

Una ilicitana pasa por delante de una inmobiliaria / Áxel Álvarez

Aunque se trata de una caída muy reducida, es el tercer retroceso mensual consecutivo que experimenta esta estadística -en agosto cayó un 12 % y en septiembre un 7,7 %-, y sobre todo, contrasta con los incrementos del 7,8 % y del 12 % que anotó la venta de casas durante el año pasado y la primera mitad de 2025, respectivamente.

Eso sí, de momento el acumulado del año sigue en cifras positivas, con 46.334 compraventas, un 5,5 % más.

Estabilización

Desde el sector hablan más de "estabilización" que de retroceso y recuerdan que el volumen de operaciones sigue en niveles muy altos. Es decir, que las cifras negativas de estos meses apuntarían más a que se ha tocado techo en el crecimiento que a un cambio brusco de ciclo.

Por lo que respecta a los motivos, la delegada en Alicante de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana (Asicval), Matilde Irles, apunta directamente al precio. "Hay muchos clientes que nos dicen que quieren comprar, pero no les alcanza", explica la experta que incide, además, en que esta situación se produce a pesar de que los tipos de interés de las hipotecas se encuentran en niveles moderados, lo que permite afrontar préstamos más elevados.

"Pasa lo mismo con los inversores que buscan pisos para reformarlos o para ponerlos en alquiler. Si antes podían comprar dos o tres viviendas, ahora muchas veces apenas les da para una casa", asegura Irles.

El problema, asegura la experta, es que muchos vendedores tienen expectativas poco realistas sobre los precios. "Ven que el vecino lo ha vendido por cierta cantidad y ellos lo suben más, y el problema es que el mercado ya no da", explica.

Edificio en construcción en Elche. / AXEL ALVAREZ

Basta con analizar la evolución del precio medio que demandan los propietarios en los principales portales inmobiliarios, como Idealista, donde la oferta media ya está en 2.670 euros por metro en la provincia, un 14,3 % más que el año pasado.

Faltan casas

Esta evolución también está propiciada por la caída del stock disponible, es decir, del volumen de casas que hay en el mercado, cada vez más reducido. "No hay producto. El mismo piso lo puedes ver en tres inmobiliarias diferentes y, generalmente, a un precio que no es lo que realmente vale", corrobora la vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, Trinidad Marqués.

Ante este panorama, muchos compradores optarían por el mercado del alquiler, pero de nuevo se encuentran con una oferta insuficiente y unos precios disparados, lo que está abocando a muchos compradores a seguir en casa de sus padres. "La gente no tiene capacidad económica para pagar lo que se pide. Los sueldos son los que son. Las parejas dedican uno a la casa y otro a poder comer y subsistir. El problema es cuando no se cuenta con esos dos sueldos", reflexiona Marqués.

La solución no es fácil, según reconocen ambas expertas, que consideran que haría falta una reactivación mucho más contundente del sector de la construcción para que mejorara la disponibilidad de viviendas a precios asequibles. Algo que, por el momento, no se está produciendo, ya que lo que se construye de obra nueva tiene precios demasiado elevados para los compradores medios.