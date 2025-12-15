Descontento en la pesca de Alicante: la flota considera insuficientes los 143 días de actividad

Se podría decir que la pesca de arrastre del Mediterráneo, incluida la de la provincia de Alicante, ha salido bien parada con la asignación de cuotas para 2026. La Comisión Europea había propuesto inicialmente un recorte de 40 días en la actividad, aunque finalmente, y tras la presión ejercida por los gobiernos de España, Italia y Francia, se podrán mantener los 143 de este año. Pero no todo es oro lo que reluce, dado que los pescadores alicantinos consideran que esas jornadas continúan siendo insuficientes, sobre la base de que la rentabilidad está bajo mínimos y el sector tiene graves dificultades para retener al personal.

La satisfacción era la nota predominante tras el consejo de ministros de Pesca celebrado la semana pasada para el reparto de cuotas para el próximo año. Y es que tras el hachazo anunciado inicialmente por la Unión Europea (UE), la flota de arrastre del Mediterráneo podrá mantener los mismos días que este 2025 para salir a faenar.

Pescadores descargando sus capturas en el puerto de La Vila Joiosa. / PILAR CORTES

Partiendo de que el recorte podría haber sido más que notable, en el sector han respirado aliviados, pero eso no mejora la situación de una actividad que se encuentra prácticamente al límite en materia de rentabilidad. Y es que si bien no habrá cambios en 2026, más allá de la introducción de algunas vedas, no hay que olvidar que los tijeretazos, justificados en criterios de sostenibilidad, arrancaron hace ya cinco años. Desde entonces, y de forma paulatina, las embarcaciones han pasado de faenar 240 días al año a solo los 143 de este último ejercicio y el próximo.

Y es ahí donde pone el acento el secretario de la Federación de Cofradías de Pesca de la Provincia de Alicante, Juan Mulet, quien señala que "en la práctica, vamos a continuar sin trabajar nada menos que 100 días o, lo que es lo mismo, prácticamente cinco meses, lo que deja la rentabilidad de las embarcaciones al límite".

Un puesto de pescado en el Mercado Central de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Y no solo eso, dado que, añade Mulet, "la tripulación consume paro durante los días en los que no trabaja, y eso hace que cada vez nos resulte más difícil retener a los empleados. Hay muy pocos que quieran trabajar en un sector que solo está operativo 143 días al año".

Conselleria

Por su parte, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha valorado que el sector pueda mantener 143 jornadas de actividad, señalando que "es un avance que no cae del cielo ni es un trofeo de última hora, sino que es el resultado del esfuerzo y los sacrificios de los pescadores durante años, y de la presión constante tanto de ellos como los que hemos estado a su lado".

Así, ha puesto en valor que se haya roto con "cinco años de un plan socialista del Mediterráneo que ha liderado una etapa aciaga de recortes injustificados. Ahora, con un comisario sensato, se están haciendo cosas con sentido común".

El conseller ha recordado que la continuidad de los 143 días está vinculada a la aplicación de medidas de sostenibilidad y compensación, y ha destacado que “la pesca mediterránea no necesita propaganda; necesita decisiones con sentido común y respeto a quien sostiene empleo y economía en nuestro litoral”.

En este sentido, Barrachina ha insistido en que “el objetivo es consolidar esta primera corrección y seguir ganando margen, acreditando con datos la mejora del stock pesquero y defendiendo en Europa un marco regulatorio que permita trabajar”.