España se arriesga a devolver a la UE 2.400 millones de ayudas ‘verdes’ por el retraso de las CCAA en justificar lo gastado

España se arriesga a tener que hacer devoluciones milmillonarias a la Unión Europea por el retraso de algunas comunidades autónomas en justificar las subvenciones repartidas a ciudadanos y a empresas a través de diferentes programas de ayudas ‘verdes’ con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En juego están más de 2.400 millones de euros que las regiones aún no han justificado a la Comisión Europea, y que deben hacerlo antes de julio de 2026 para evitar tener que reintegrarlos.

Varios de los programas de ayudas europeas que han tenido una tramitación territorializada, cuyo reparto corre a cargo de las comunidades autónomas, acumulan grandes retrasos en la justificación de lo ya gastado. Los agujeros más abultados se concentran en las líneas de subvenciones al despliegue de instalaciones de autoconsumo (con 1.086 millones aún por verificar) y en los programas Moves de ayudas a la compra de coches eléctricos (con 625 millones, concentrados casi en su totalidad en la edición Moves III).

Otros programas también presentan también una escasa verificación, con montantes millonarios aún por justificar en los programas de ayudas a la instalación de renovables térmicas (con 165 millones) o las varias líneas de ayudas para la rehabilitación energética de edificios (con 236 millones), según la documentación oficial sobre el estado de tramitación de los proyectos que maneja el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Malestar en el Gobierno

El Gobierno ya ha trasladado su inquietud a las Administraciones autonómicas por la lentitud y la escasa justificación de las ayudas. El Ministerio para la Transformación Ecológica reunió hace unas semanas a todas las CCAA en la Conferencia Sectorial de Energía para analizar la evolución de la materizalización de las líneas territorializadas del Plan de Recuperación. En esa reunión el Ejecutivo ya instó a las regiones a acelerar la gestión y la justificación de las subvenciones concedidas a ciudadanos y empresas.

Desde el Ejecutivo central se subraya que ya permitió a las comunidades autónomas modificar los procedimientos administrativos de las líneas territorializadas en función de sus necesidades, y también que las Administraciones regionales han podido destinar del 5% del presupuesto de los programas para poder reforzar sus recursos administrativos para agilizar la tramitación.

Aún así las autonomías sólo han justificado un 35% de las ayudas aprobadas para el autoconsumo (580 millones de un total de 1.666 millones de ayudas resueltas), un 45% del montante de las subvenciones del Plan Moves III (493 millones de un total de 1.108 millones), el 59% del plan de rehabilitación energética de edificios (130 millones de un total de casi 220 millones) y sólo el 8% de las ayudas a geotermia, aerotermia o biomasa (15,5 millones de un total de 181 millones) y el 8% del programa de adaptación de edificios en municipios pequeños (12 millones del total de casi 153 millones).

El Gobierno central alerta de que el grado de verificación es muy dispar entre las diferentes regiones. Y es que el País Vasco ha justificado ya el 91% de sus ayudas al autoconsumo y Madrid y Castilla y León rondan el 60%, mientras que Asturias sólo lo ha hecho con un 6% del montante de las subvenciones, Murcia con un 12% o la Comunidad Valenciana con un 23%. La disparidad se repite en el caso del Moves III de ayudas al coche eléctrico, con la Comunidad de Madrid con un 64% de las ayudas justificadas y Canarias, País Vasco o Comunidad Valenciana por encima del 50%, mientras que la Región de Murcia sólo lo ha hecho con un 3% de las subvenciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado a las comunidades autónomas que está trabajando ahora con la Comisión Europea para conseguir que autorice procedimientos más simplificados para la justificación del reparto de las subvenciones y así maximizar la ejecución de fondos europeos. A la espera de obtener esta flexibilidad, el riesgo de una gran devolución de ayudas es elevado.