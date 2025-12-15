FOPA reclama un ente coordinador entre Gobierno y Consell para agilizar obras hídricas en Alicante

El presidente de la Federación de Obra Pública y Auxiliares de la provincia de Alicante (FOPA), Javier Gisbert, se ha sumado a la petición formal que ha realizado Fecoval en la que reclamó un ente coordinador formado por el Estado, la Generalitat y la Diputación, que acelere la adjudicación de las obras necesarias para la reconstrucción de los municipios afectados por la dana. Gisbert, con todo, lo ha hecho extensible a la necesidad de “sumar esfuerzos entre todas las administraciones, garantizar la colaboración mutua y la coordinación para trabajar de manera conjunta en obras que la provincia de Alicante tiene pendiente, especialmente en materia hídrica en la Vega Baja, afectada por la dana de 2019, pero también en comunicaciones y otras necesidades estratégicas de los diferentes territorios”.

Gisbert desea que la próxima reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, “dé como resultado una nueva vía de colaboración institucional en la defensa de la reconstrucción de los municipios de Valencia y el impulso definitivo de las infraestructuras hídricas de la provincia de Alicante”.

El presidente de FOPA, Javier Gisbert. / Rafa Arjones

Desde su punto de vista, “la política tiene que romper las limitaciones que genera la confrontación partidista y dar señales a la ciudadanía de que está a su servicio". En este sentido, remarca que las cifras de licitación sobre cuestiones que afectan directamente a la situación de los municipios afectados de la dana "deberían hacer saltar las alarmas de nuestros responsables políticos. Y actuar en consecuencia. La sociedad y el sector que representamos está esperando respuestas, y creemos que estamos en el momento adecuado para lograrlas”.

Dos frentes

El presidente de FOPA considera que las Administraciones tienen la doble responsabilidad de actuar en dos frentes, en el de la reconstrucción como merece la provincia de Valencia, y en la prevención que requiere el conjunto del territorio de la Comunidad Valenciana.

“Es el momento adecuado de trabajar de manera coordinada, en ese ente donde las principales administraciones estén representadas, para priorizar y actuar sin más demora. Los episodios extremos que promete el clima pueden volver a causar situaciones de riesgo como las vividas, y en nuestra mano, y de los representantes políticos, está la decisión de prevenirlo y actuar de manera anticipada para evitar efectos negativos”, ha manifestado.