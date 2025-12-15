Huevos y carne de vacuno lideran una subida del 3 % en el precio de la cesta de la compra

Un 3 %. Eso es lo que ha subido el precio de la cesta de la compra este último año. Un incremento que está liderado por los huevos, que se han encarecido nada menos que un 33 %, así como por la carne de vacuno, con una subida que se sitúa en un 16 %. Todo en un escenario en el que han sido muy pocos los productos que se han abaratado, aunque destaca en este grupo el caso del aceite, con un descenso del casi el 30 % después de los fuertes aumentos registrados en los dos últimos ejercicios.

Viene siendo una constante desde la pandemia, el del encarecimiento de la cesta de la compra, en un fenómeno que, además, registró un considerable empujón con el estallido de la guerra de Ucrania. La dinámica se ha mantenido también en este 2025 que está a punto de finalizar, aunque no se una forma tan intensa como en los años precedentes.

Los huevos son el producto que más se ha encarecido de la cesta de la compra. / Jesus Hellin / EP

Así, el precio de los alimentos se ha incrementado alrededor de un 3 %, en una tendencia al alza que ha afectado a la mayor parte de los productos. Con todo, y según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que ha registrado una subida de mayor magnitud han sido los huevos, con un precio en origen que supera los 3 euros el kilo.

A la hora de concretar las razones de esta fuerte subida, hay que hacer referencia a la incidencia de la gripe aviar en España, que llevó al Ministerio de Agricultura a decretar el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral al aire libre para evitar contagios. En cualquier caso, el encarecimiento ya se venía registrando de forma progresiva desde bastante antes, concretamente desde 2021, algo que guarda relación con un aumento de la demanda provocado por el hecho de que, pese al encarecimiento, continúa siendo una opción económica en materia de proteínas.

El segundo producto cuyo precio ha aumentado más este año es la carne de vacuno, concretamente en un 16 %, seguido a escasa distancia por el café, que ha escalado un 15,1 %. La razón son las adversidades meteorológicas, que han reducido las cosechas, así como una demanda global creciente. Todo ello sin olvidar el factor especulativo que se está registrando en los mercados financieros.

Un puesto de carne en el Mercado Central de Alicante. / AXEL ALVAREZ

Otro incremento destacable es el que afecta al pescado, en un 5,9 %, en un contexto marcado por la menor disponibilidad de producto como consecuencia de los recortes de la Unión Europea (UE) a la actividad de la flota de arrastre del Mediterráneo.

El precio de la carne de ovino también ha subido un nada despreciable 6,4 %, frente a la carne de ave que lo ha hecho en un 2,2 % y la de porcino que apenas ha repuntado un 0,5 %. También hay que hacer referencia al 6,9 % de las frutas en conserva, al 4,8 % de las frutas frescas, y al 4,9 % de la leche.

Descensos

En el lado contrario, es decir, en el de los productos que se han abaratado, destaca sobre todo el descenso de precio del aceite, nada menos que en un 29,6 %, eso sí, después del fuerte encarecimiento registrado en los dos últimos años como consecuencia de las malas cosechas de aceituna debido a la sequía en Andalucía, que es la principal zona productora.

A mucha más distancia aparece el descenso del 5,6 % experimentado por el azúcar, así como el del 2,7 % de las patatas y sus preparados. También los cereales y sus derivados se han abaratado, aunque en este caso de forma prácticamente inapreciable, con un porcentaje de solo el 0,1 %.