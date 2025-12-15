Huevos y carne de vacuno lideran una subida del 3 % en el precio de la cesta de la compra
Estos productos han registrado un encarecimiento anual del 33 % y el 16 % respectivamente, en un contexto en el que el aceite es lo que más se ha abaratado al caer un 30 %
Un 3 %. Eso es lo que ha subido el precio de la cesta de la compra este último año. Un incremento que está liderado por los huevos, que se han encarecido nada menos que un 33 %, así como por la carne de vacuno, con una subida que se sitúa en un 16 %. Todo en un escenario en el que han sido muy pocos los productos que se han abaratado, aunque destaca en este grupo el caso del aceite, con un descenso del casi el 30 % después de los fuertes aumentos registrados en los dos últimos ejercicios.
Viene siendo una constante desde la pandemia, el del encarecimiento de la cesta de la compra, en un fenómeno que, además, registró un considerable empujón con el estallido de la guerra de Ucrania. La dinámica se ha mantenido también en este 2025 que está a punto de finalizar, aunque no se una forma tan intensa como en los años precedentes.
Así, el precio de los alimentos se ha incrementado alrededor de un 3 %, en una tendencia al alza que ha afectado a la mayor parte de los productos. Con todo, y según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que ha registrado una subida de mayor magnitud han sido los huevos, con un precio en origen que supera los 3 euros el kilo.
A la hora de concretar las razones de esta fuerte subida, hay que hacer referencia a la incidencia de la gripe aviar en España, que llevó al Ministerio de Agricultura a decretar el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral al aire libre para evitar contagios. En cualquier caso, el encarecimiento ya se venía registrando de forma progresiva desde bastante antes, concretamente desde 2021, algo que guarda relación con un aumento de la demanda provocado por el hecho de que, pese al encarecimiento, continúa siendo una opción económica en materia de proteínas.
El segundo producto cuyo precio ha aumentado más este año es la carne de vacuno, concretamente en un 16 %, seguido a escasa distancia por el café, que ha escalado un 15,1 %. La razón son las adversidades meteorológicas, que han reducido las cosechas, así como una demanda global creciente. Todo ello sin olvidar el factor especulativo que se está registrando en los mercados financieros.
Otro incremento destacable es el que afecta al pescado, en un 5,9 %, en un contexto marcado por la menor disponibilidad de producto como consecuencia de los recortes de la Unión Europea (UE) a la actividad de la flota de arrastre del Mediterráneo.
El precio de la carne de ovino también ha subido un nada despreciable 6,4 %, frente a la carne de ave que lo ha hecho en un 2,2 % y la de porcino que apenas ha repuntado un 0,5 %. También hay que hacer referencia al 6,9 % de las frutas en conserva, al 4,8 % de las frutas frescas, y al 4,9 % de la leche.
Descensos
En el lado contrario, es decir, en el de los productos que se han abaratado, destaca sobre todo el descenso de precio del aceite, nada menos que en un 29,6 %, eso sí, después del fuerte encarecimiento registrado en los dos últimos años como consecuencia de las malas cosechas de aceituna debido a la sequía en Andalucía, que es la principal zona productora.
A mucha más distancia aparece el descenso del 5,6 % experimentado por el azúcar, así como el del 2,7 % de las patatas y sus preparados. También los cereales y sus derivados se han abaratado, aunque en este caso de forma prácticamente inapreciable, con un porcentaje de solo el 0,1 %.
La vivienda tira de la inflación
El precio de la cesta de la compra es una de las cuestiones que tienen un mayor impacto en la economía familiar, aunque ni mucho menos ha sido lo que más se ha encarecido este año. Y es que en el primer puesto del ranking inflacionario se sitúa la vivienda, así como otros gastos directamente vinculados a ella, como el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, con un incremento del 10,4 %.
Le siguen ya a bastante más distancia los restaurantes y hoteles, con una subida del 4,6 % en un año que ha vuelto a ser positivo para el sector, y las bebidas y el tabaco, que computan un crecimiento del 4,2 %.
A partir de ahí, los aumentos de precio ya son más discretos, figurando la enseñanza con un 2,4 %; los muebles y artículos del hogar con un 1,9 %; idéntica subida esta última que la que ha registrado el transporte. Las comunicaciones se han encarecido un 1,7 %; la sanidad un 1,3 %, al igual que el ocio y la cultura; y la ropa y el calzado un 0,8 %.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste millonario en la compra de La Plasa de Torrevieja
- La Seguridad Social lo confirma: en 2026 habrá cambios importantes en el cálculo de la pensión de jubilación
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- Atlético Sanluqueño - Hércules CF
- Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
- Un alicantino de toda la vida
- Eder Sarabia, técnico del Elche: 'Esta derrota es responsabilidad mía
- El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia activa la alerta naranja en el litoral norte y la amarilla en el resto de la provincia