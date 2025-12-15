La ilicitana Greene consigue la declaración ambiental para su planta de Puertollano

La empresa Greene Enterprise, con sede en Elche, ha recibido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para una planta de valorización de residuos industriales no reciclables en Puertollano (Ciudad Real). El proyecto, impulsado por la filial Valogreene Puertollano SL, también ha sido reconocido como Proyecto Prioritario por la Junta de Castilla-La Mancha.

La compañía, especializada en soluciones tecnológicas para la gestión de residuos, nació en 2011 en Elche de la mano de cuatro químicos. Desde entonces ha desarrollado un sistema propio basado en pirólisis, un proceso termoquímico que descompone residuos a alta temperatura y sin oxígeno, obteniendo materiales reutilizables.

La futura instalación se ubicará en una parcela de 23.547 metros cuadrados del Polígono Industrial La Nava II de Puertollano. Contará con una inversión de 35 millones de euros y permitirá tratar hasta 40.000 toneladas anuales de residuos industriales. Está prevista la creación de 25 empleos directos y 40 indirectos.

Entre los materiales obtenidos mediante el proceso de pirólisis se encuentra el aceite pirolítico, con una producción estimada de 11.000 a 12.000 toneladas al año, destinado a la síntesis de plásticos sostenibles. También se producirá char, un residuo sólido rico en carbono, con usos en industrias como la cementera, cerámica o siderúrgica.

Según los cálculos de la empresa, la planta permitirá reducir hasta 30.000 toneladas anuales de emisiones de CO₂, en comparación con las alternativas tradicionales de incineración.

Presencia nacional

Además de esta planta en Castilla-La Mancha, Greene Enterprise promueve instalaciones similares en Toledo, A Coruña y Zamora, que sumarán una capacidad de valorización conjunta de más de 120.000 toneladas de residuos al año. Todas ellas se gestionan desde la sede central de Elche, donde la empresa cuenta con cerca de 100 empleados.

Una recreación de cómo será la planta de Greene en Puertollano. / GREENE

El director ejecutivo de Greene, Juan José Hernández, señaló que el proyecto “se enmarca en la estrategia de reducir la dependencia del vertido y la incineración, y apostar por la economía circular”. También destacó que la tecnología desarrollada por Greene está patentada a nivel europeo y permite abordar residuos complejos de forma eficiente.

Aunque la planta se construirá fuera de la Comunitat Valenciana, su desarrollo implica actividad para el tejido empresarial e industrial de Elche, ya que la tecnología, el diseño y la ingeniería son locales. La sede central de Greene coordina desde Alicante todos sus proyectos y su expansión nacional.

El modelo de la empresa también contribuye al posicionamiento de Alicante como un punto de referencia en el desarrollo de tecnologías ambientales. La combinación de innovación, especialización industrial y experiencia acumulada sitúa a Greene como una de las compañías destacadas del sector en España.

Con esta autorización ambiental, Greene avanza en su línea de proyectos vinculados a la economía circular y la valorización de residuos. Desde su base en Elche, la compañía continúa ampliando su presencia en el sector de la gestión sostenible de residuos, con iniciativas que combinan tecnología propia y reducción del impacto ambiental.