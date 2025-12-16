Juguete y calzado se unen para mejorar la seguridad de sus productos

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU) y el Instituto Tecnológico del Calzado (Inescop) han desarrollado, dentro del proyecto Prederisk4children, financiado por IVACE, una innovadora plataforma para ayudar a las pequeñas y medianas empresas del sector infantil a mejorar la seguridad de sus productos antes de su comercialización.

Esta nueva herramienta digital, desarrollada con inteligencia artificial (IA), es capaz de agilizar y simplificar la evaluación de riesgos de productos, permitiendo, así, a las empresas reducir significativamente los costes y el tiempo necesarios para cumplir con el reglamento comunitario 2023/988 de seguridad general de productos, mejorando su eficiencia y competitividad.

La herramienta es capaz de detectar riesgos en los productos antes de su comercialización. / INFORMACION

Este nuevo reglamento europeo exige que todas las empresas que comercializan productos de consumo realicen un análisis de riesgos interno previo al lanzamiento al mercado. Para muchas pymes, especialmente en sectores como el infantil, este proceso supone un desafío debido a la falta de recursos técnicos y herramientas especializadas.

Como explica Carolina Maestre, responsable del proyecto en AIJU, esta solución tecnológica, desarrollada junto a Inescop, y en colaboración con siete empresas del sector que han aportado productos reales para su desarrollo y prueba, “emplea tecnologías avanzadas de visión artificial y modelos de IA para identificar posibles riesgos a partir de imágenes y descripciones de los productos”.

“El sistema de la plataforma funciona en dos fases. En la primera, recibe una imagen del producto y emplea visión artificial para identificar posibles riesgos. A continuación, un modelo de lenguaje procesa esta información junto con los detalles proporcionados por el usuario, generando recomendaciones para la evaluación de riesgos”, indica Carolina Maestre.

Ensayos de seguiridad en artículos de puericultura. / INFORMACION

Por su parte, la investigadora principal de Prederisk4children en Inescop, Blanca Juan, destaca que gracias a este proyecto “las pequeñas y medianas empresas de calzado infantil tendrán acceso a un sistema inteligente de detección de riesgos, partiendo simplemente de una imagen”. “Esto permitirá reducir tiempos y costes de producción, minimizar riesgos de sanciones y reforzar la competitividad y confianza del mercado”, ha subrayado la investigadora.

Con este proyecto, AIJU e Inescop refuerzan su compromiso con la seguridad de los productos infantiles y el apoyo al tejido empresarial, facilitando que las pymes de la Comunidad Valenciana y del resto de España cumplan con la normativa europea de forma eficaz, contribuyendo, además, a consolidar a la región como un referente en innovación y seguridad dentro del sector infantil.

Trayectoria

El Instituto Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio (AIJU) se fundó en junio de 1985, en la localidad alicantina de Ibi. Actualmente cuenta con 586 empresas asociadas, de distintos sectores, entre los que destaca el sector juguetero.

Tratándose de un ámbito tan exigente y en plena transformación digital, esta organización ha orientado su soporte hacia un enfoque mayoritariamente transversal, centrado en la integración de tecnologías digitales avanzadas. Su actuación ha abarcado múltiples sectores estratégicos, aplicando soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial, Blockchain, IoT y análisis de datos

AIJU ofrece actualmente servicios en las áreas de I+D para nuevas tecnologías digitales e inmersivas, energía, robótica y automatización, desarrollo de producto, materiales innovadores, additive manufacturing, seguridad y ensayos, sostenibilidad, consumidor infantil, y formación.

Con más de medio siglo de trayectoria, Inescop, por su parte, es el centro tecnológico de referencia para el sector industrial del calzado, donde cuenta con el respaldo de las empresas más reputadas del sector y un personal humano integrado por profesionales de diferentes ramas del conocimiento que permiten transformar la industria.

Como centro tecnológico del calzado, Inescop sirve como apoyo a la industria para el desarrollo de soluciones tecnológicas que ayuden a las empresas a acometer los principales retos que afronta el sector en su doble transformación digital y sostenible. En Prederisk4children, Inescop ofrece una respuesta innovadora que combina tecnología avanzada y conocimiento técnico, para implementar la seguridad del calzado infantil mediante el uso de inteligencia artificial.