El juzgado perdona 1,3 millones de deuda a un empresario de Novelda

Un empresario de Novelda ha logrado despedirse de la deuda de más de 1,3 millones que arrastraba desde hace más de una década por los créditos que tuvo que asumir personalmente por la mala marcha de su negocio. Ha sido en aplicación de la denominada Ley de Segunda Oportunidad, el mecanismo que se creó en 2015 para facilitar que los particulares pudieran rehacer sus vidas tras una mala racha, como ocurre con las empresas que solicitar el concurso de acreedores.

En este caso, hay que remontarse hasta el año 2004, cuando el afectado constituyó junto a otra persona una sociedad que funcionaba como distribuidora de Vodafone, según explican desde el despacho especializado Repara tu deuda, que ha llevado el asunto. Para poder emprender la actividad, su asesor financiero les recomendó abrir una línea de crédito, que durante los primeros dos años de actividad apenas utilizaron gracias a que el negocio no dejaba de crecer.

Esta buena marcha les animó y decidieron aumentar la línea de crédito y solicitar un préstamo para financiar el incremento de personal y la compra de unas oficinas que tuvieron que reformar para adaptarlas a la actividad de la sociedad.

Decidieron, con un tercero, constituir una nueva sociedad dedicada al mundo de las nuevas tecnologías y diversificar así su actividad. Las sociedades funcionaban muy bien, pero con la llegada de la crisis económica de 2008 la facturación empezó a disminuir considerablemente. Así las cosas, Vodafone recortó las comisiones que les pagaba, lo que se tradujo en la necesidad de disminuir las que, a su vez, abonaban a los trabajadores de la sociedad. Esto provocó que muchos de ellos decidieran marcharse, como también hizo el tercer socio de la firma.

Condiciones para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. / INFORMACIÓN

Como este último era quien más se encargaba de la gestión, la actividad se redujo y decidieron dejarla inactiva. Como consecuencia de todo, dependieron más de la financiación externa y, tras esperar seis meses la renovación de una póliza de crédito, los bancos decidieron no hacerlo y convertirla en un crédito, lo que afectó profundamente a la tesorería de la sociedad.

Por último, en enero de 2013, la Seguridad Social les embargó la liquidación del último trimestre de 2012 que les había pagado Vodafone, su único pagador. Finalmente, la sociedad tuvo que cesar en su actividad, pero sus propietarios heredaros las deudas.

Trabajo estable

El hombre logró rehacer su vida y encontró un nuevo trabajo estable, pero el nivel de deuda generado por la sociedad fue incrementando como consecuencia de los intereses. Era tan grande que dejó de pagar los préstamos para lograr hacer frente el pago de sus gastos más esenciales y necesarios.

Se trata de un problema muy habitual entre pequeños empresarios y autónomos, a los que con frecuencia las entidades exigieron avales personales para otorgar la financiación de sus negocios. Con la Ley de Segunda Oportunidad, si demuestran que han actuado de buena fe y que han hecho lo posible por pagar, ahora pueden cancelar estas deudas, que les impiden continuar con su vida, ya que cualquier ingreso que reciben por encima del mínimo que se considera vital queda embargado y no pueden solicitar nuevos préstamos ni tener nada a su nombre.

Aunque se aprobó en 2015 fue a partir de 2022 cuando se disparó la cifra de particulares que solicitan la denominada exoneración del pasivo insatisfecho al haberse reducido mucho los trámites necesarios. Así, ni siquiera hace falta que intervenga un administrador concursal, siempre que no lo solicite algún acreedor en los 15 días posteriores a la declaración del concurso.