Pikolinos se sube al avión tras facturar 155 millones de euros en el último año

El Grupo Pikolinos bate de nuevo su récord de facturación. La compañía ilicitana cerró su último año fiscal -que abarca del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025- con una cifra de negocio consolidada de más de 155 millones de euros, tras crecer un 6,5 % con respecto al ejercicio anterior.

Una mejora que contrasta con las dificultades por las que atravesó el sector, debido a la caída del consumo y los efectos de la incertidumbre económica en buena parte de Europa, y que avalan la gestión que desde hace tres años ya recae en la segunda generación de la familia Perán. Es decir, Juan Manuel, Rosana y Carolina Perán, hijos del fundador de la firma, Juan Perán.

Estos resultados vienen impulsados fundamentalmente por la marca insignia, Pikolinos, que ha liderado las ventas con un crecimiento de 8 millones de euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 140 millones de euros, un 6 % más. Sus principales mercados fueron España, Francia, América latina, China y Estados Unidos, donde la compañía tiene establecida su principal filial en el exterior.

La buena marcha también se habría traducido en una "mejora significativa" del resultado de la explotación, según apuntan los responsables de la firma en un comunicado, sin ofrecer la cifra concreta.

El centro de producción de Pikolinos en el parque empresarial de Elche. / Matías Segarra

La compañía atribuye este crecimiento al aumento de las ventas en los mercados internacionales y al fortalecimiento de los canales digitales, lo que responde "a la estrategia de expansión global y a la aceleración de la transformación digital, factores que han permitido captar nuevas oportunidades y optimizar la eficiencia operativa".

Por su parte, la segunda de las firmas de Grupo Pikolinos, Martinelli ha facturado 11 millones de euros lo que supone un incremento de un 4 % respecto las cifras del año pasado.

Nuevo plan estratégico

Una vez cerrado el año del 40 aniversario, Grupo Pikolinos se encuentra trabajando en el próximo plan estratégico para el periodo 2026-2029. Si el anterior plan fue "el del crecimiento y la transformación, con grandes inversiones en tecnología", según la firma, ahora el foco está en maximizar el crecimiento desde la eficiencia, para mejorar la rentabilidad y el desarrollo a largo plazo.

En lo que se refiere a la dinámica del negocio, Grupo Pikolinos pone el foco en la adaptación a los mercados Europa y Estados Unidos, mientras que en la parte productiva la principal área de trabajo es escalar la eficiencia para gestionar la capacidad deseada.

La nueva tienda de Pikolinos en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. / INFORMACIÓN

Además de los canales digitales, la compañía sigue apostando por la expansión de su cadena de tiendas propias, que supera ya el medio centenar de establecimientos por todo el mundo. Al respecto, la firma acaba de entrar en un nuevo segmento de mercado, el denominado "travel retail" con la apertura de la que es su primera tienda en un aeropuerto, siguiendo la estela de otras conocidas marcas de moda.

En este caso, Pikolinos ha elegido el aeropuerto de El Prat en Barcelona, uno de los de mayor tráfico de España y de toda Europa.

A nivel de responsabilidad social corporativa, Grupo Pikolinos se encuentra ahora en una fase de diagnóstico en base a los cambios legislativos que tendrán lugar en los próximos años, así como estableciendo los objetivos a alcanzar. Con todo ello, se trabajará en el Plan Estratégico de Sostenibilidad a tres años que coincidirá en el marco temporal con el plan estratégico de la compañía.