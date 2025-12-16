Los productores de cereza de Alicante llevan un año esperando las ayudas del Consell

Asaja Alicante reclama al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, que agilice la resolución y el pago inmediato de las ayudas destinadas al sector de la cereza publicadas en el DOGV el pasado 31 de diciembre de 2024, para explotaciones agrícolas de secano, y el 25 de junio de 2025, para las de regadío.

“Más de un centenar de productores de cereza de la provincia han tramitado estos expedientes con nuestro departamento técnico y siguen sin cobrar, cuando ello puede suponer el único aliciente para continuar en la actividad”, afirma el presidente de la entidad agraria, José Vicente Andreu. “Mientras esperan que el dinero llegue, muchos han abandonado o se lo están planteando”.

La organización agraria recuerda que lleva desde el año 2023 solicitando un plan de choque integral para el cultivo de la cereza, de manera reiterada, a la Administración autonómica. En un primer momento se reclamó a la entonces consellera Isaura Navarro, posteriormente al conseller José Luis Aguirre y, finalmente, al actual responsable de la cartera, Miguel Barrachina, a quien se le solicitó formalmente en la primera reunión que mantuvo con la junta directiva de Asaja Alicante tras asumir su cargo, encuentro que se produjo en septiembre de 2024.

Recolección de cerezas en la comarca de El Comtat. / Juani Ruz

El sector, explican desde Asaja, no puede entender que unas ayudas aprobadas y publicadas oficialmente por la delicada coyuntura del cultivo sigan sin resolverse después de doce meses. “Los agricultores han cumplido con todos los requisitos; la Administración debe ser consciente de que la burocracia acelera el abandono y es urgente que estas ayudas se paguen cuanto antes. Los agricultores no pueden esperar más”.

La situación de la cereza en la provincia de Alicante es crítica desde hace seis años por diferentes motivos como la sequía, los episodios climáticos adversos y el incremento de los costes de producción, lo que hace que el cobro de estas ayudas sea imprescindible para garantizar la viabilidad de muchas explotaciones de carácter familiar y en zonas de riesgo de despoblación, sobre todo en las comarcas de la montaña de Alicante.

Por todo ello, Asaja Alicante considera que, cuando se publican unas ayudas o subvenciones, simplificar la burocracia es un factor clave. En este sentido, el departamento técnico de la asociación remarca que el plazo de presentación, tanto en las de secano como en las de regadío, se ha fijado únicamente un mes de plazo de solicitud, “muy poco tiempo”.

Cerezas en la cooperativa agrícola de Planes. / Juani Ruz

La paciencia del sector se agota. “No se puede seguir anunciando apoyo al campo mientras las ayudas aprobadas se quedan en un cajón”, concluye la organización.

De hecho, a Asaja le consta que en la otra zona productora del país, Extremadura, la Consejería de Agricultura ha abonado la pasada semana el segundo pago de la ayuda excepcional de emergencia a explotaciones de cereza afectadas por inclemencias climáticas en 2024.

Otras medidas

Asaja Alicante recuerda a la administración autonómica la importancia de materializar un “plan de choque real”, con líneas de financiación específicas a través del Instituto Valenciano de Finanzas y la Generalitat, con interés cero, cuatro años de carencia y plazos de amortización de entre 10 y 12 años, además de una línea permanente para nuevas plantaciones, reestructuración y reconversión varietal.

También solicitó ayudas directas para las plantas de envasado, mediante un real decreto que permita conceder ayudas de mínimos de hasta 200.000 euros, así como medidas fiscales urgentes como la rebaja de módulos con índice cero en el IRPF, la exención del IBI rústico y la condonación de las cuotas de la Seguridad Social durante 14 meses.

Por último, la entidad agraria insiste en la necesidad de crear un seguro agrario específico para la cereza de la Montaña de Alicante, adaptado a la realidad del cultivo, ya que el actual sistema deja sin asegurar gran parte de la producción por problemas de cuaje y lluvias persistentes y sobre la que la organización ya presentó una propuesta firme de modificación del seguro en el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados.