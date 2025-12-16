Cómo protegerse de las estafas durante las compras navideñas por internet: desconfiar, verificar y revisar

Con las Navidades cada vez más cerca, y desde que el Black Friday diera el pistoletazo de salida comercial, las redes sociales, los correos electrónicos y las webs van desbordadas de ofertas y chollos aparentemente irresistibles. Es esta una época de grandes compras, apresuradas y emocionales en muchos casos, escenario perfecto para los ciberdelincuentes, que realizan estafas cada vez más sofisticadas y automatizadas de las que conviene protegerse.

Las estafas informáticas llevan años aumentando considerablemente. En 2024 se denunciaron 412.850 delitos de este tipo, un 488,3% más que las registradas en 2016 (70.178), según datos del Balance Trimestral de Criminalidad del Ministerio de Interior. El fraude online es uno de los incidentes cibernéticos más denunciados, que en esta época principalmente coge forma de página web falsa con productos que nunca llegan y que pueden conllevar el robo de dinero y de datos.

Errores más comunes

“Los errores más comunes de las víctimas pasan por confiar en plataformas desconocidas, realizar pagos fuera de los canales oficiales y dejarse llevar por la presión de ofertas limitadas en el tiempo”, explica Nathalie de Seras, directora de Protección de la Información en CaixaBank, que añade que “la falta de verificación de las webs o vendedores y los enlaces que llevan a páginas web falsas pidiendo datos sensibles completan el escenario perfecto para el fraude”.

Cada vez son más los españoles que deciden comprar los regalos navideños por internet, pues un 41% de consumidores planea hacerlo ‘online’ esta Navidad, según un estudio elaborado por Aecoc Shopperview. Y el perfil de víctima de una estafa cibernética, coinciden los expertos, es variado. “No existe un perfil único de víctima. Todos estamos expuestos y todos, independientemente de nuestra edad y nivel educativo, podemos caer en una estafa. Sin embargo, ciertos engaños buscan objetivos concretos, como inversores con poder adquisitivo, padres, o jóvenes atraídos por falsas recompensas en redes sociales”, señala de Seras.

Desconfiar y verificar

Así, y teniendo en cuenta el papel clave que juega la ingeniería social en este tipo de delitos, la desconfianza y la verificación son fundamentales para evitar caer en fraudes comerciales. “Los ciberdelincuentes manipulan emociones y explotan la confianza, la urgencia o el miedo para que las víctimas actúen sin pensar. A día de hoy, el control de la psicología de las víctimas es incluso más importante para los ciberdelincuentes que el dominio de la tecnología para llevar a cabo sus engaños”, asegura de Seras, que aconseja investigar la web y el vendedor antes de comprar y pagar siempre por los canales oficiales.

Algunas pistas que pueden ser útiles para identificar tiendas fraudulentas y que facilita el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), además de las ofertas desorbitadas, son los titulares impactantes y engañosos, la falta de información de contacto, errores gramaticales y de diseño en el sitio web, enlaces a secciones que redirigen constantemente a la página principal o perfiles de redes sociales que carecen de actividad o que directamente no existen. También es vital conocer que el hecho de que una página web empiece por 'https' no significa que sea legítima. Para saberlo hay que analizar si el certificado digital asociado proviene de una fuente legítima y es válido.

Cipher, la unidad de ciberseguridad de Prosegur, recomienda tomar medidas como vigilar las cuentas bancarias e informes de crédito, mantener los dispositivos y aplicaciones actualizadas y realizar compras solamente en tiendas reconocidas y conexiones seguras, nunca introducir datos personales ni tarjetas de crédito desde wifis públicas. Igual de importante es, señalan, verificar la autenticidad de los sitios web y correos electrónicos.

Autentificación reforzada

Pese al aumento de las estafas en los últimos años, las operaciones digitales con tarjeta bancaria cada vez son más seguras desde que se aprobara la Normativa Europea de Servicios de Pago (PSD2). La autentificación reforzada permite verificar que realmente eres tú el que estás efectuando una compra, obligando a autorizar los pagos a través de al menos dos elementos diferentes, ya sea el reconocimiento facial o dactilar, una contraseña o PIN o el móvil o aplicación bancaria. De esta manera, el pago con tarjeta resulta más seguro, controlado, al poder monitorizar y limitar usos, e informado, con notificaciones y alertas.

Recientemente, además, la Unión Europea ha acordado reforzar dicha directiva para ofrecer mayores garantías a los consumidores. Así, si se demuestra que el proveedor de servicios de pago (PSP) no aplicó mecanismos adecuados para evitar la estafa serán responsables de reembolsar a los clientes las pérdidas ocasionadas.

Una opción que las entidades financieras ofrecen para evitar sustos son las tarjetas virtuales de prepago, que se pueden cargar con el importe que desees.

Guardar las evidencias en caso de fraude

Otro tipo de estafas que prolifera durante las fiestas navideñas es la de los falsos prestamistas, que aprovechan el incremento de necesidades de financiación de muchas familias. Estos ofrecen falsos préstamos bajo la promesa de intereses fuera de mercado y condiciones muy fáciles de cumplir. Un prestamista de confianza, recuerdan desde CaixaBank, nunca te pedirá dinero antes de concederte el préstamo.

En caso de haber sido víctima de una estafa o ante cualquier sospecha de ello, "es fundamental confirmar la autenticidad del mensaje o llamada por vías oficiales y guardar todas las evidencias en caso de fraude", advierte de Seras. Desde Incibe aconsejan cambiar las contraseñas lo antes posible en caso de haberla introducido en alguna web fraudulenta, desinfectar los dispositivos si se han infectado con algún virus y eliminar aplicaciones o software de origen dudoso, además de denunciar los hechos si se considera necesario.