El Puerto de Alicante batirá récords tras recibir un millar de buques este año

El Puerto de Alicante cierra el año con niveles de actividad sin precedentes y batiendo récords en lo que respecta a las escalas de buques, con más de un millar a lo largo de este ejercicio. En las últimas semanas, la dársena ha registrado un movimiento continuo de este tipo de embarcaciones, que ha llevado a operar simultáneamente hasta once, —cuatro en las terminales de contenedores, el ferry con destino a Argelia, cuatro en los muelles de graneles, y un portacontenedores en parada técnica—, situando prácticamente a pleno rendimiento la totalidad de los muelles.

Con esta intensa actividad, el puerto se aproxima a la cifra histórica de un millar de buques recibidos a lo largo de 2025, superando así el récord de atraques, en un año, alcanzado en toda su historia. Este incremento va de la mano de la diversificación de tráficos y de las estrategias de especialización impulsadas por la Autoridad Portuaria.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez, ha subrayado que “estos resultados son fruto de una planificación basada en la eficiencia operativa, la sostenibilidad medioambiental y la colaboración con la comunidad portuaria”. En este contexto, el puerto avanza en su hoja de ruta para consolidarse como plataforma logística versátil, sostenible y atractiva para nuevas líneas y operadores.

El muelle de graneles del Puerto de Alicante. / INFORMACION

Entre las mercancías más habituales destacan los graneles sólidos, como escorias, goma triturada, cemento o biomasa, operados bajo estrictos controles ambientales y con instalaciones adaptadas a los estándares europeos de sostenibilidad. Paralelamente, el tráfico ro-ro ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por las líneas regulares con Egipto y Libia, que han alcanzado máximos históricos durante este ejercicio.

La estrategia portuaria contempla seguir potenciando la eficiencia en terminales, la digitalización de procesos y las inversiones en sostenibilidad, con especial atención a la descarbonización y a la reducción de emisiones en las operaciones portuarias. “Nuestro objetivo —ha añadido el presidente— es asegurar que el crecimiento venga acompañado de calidad, responsabilidad medioambiental y valor añadido para la ciudad, la provincia y su zona económica de influencia”.

Tráficos

Además, para el próximo año, el puerto pretende redoblar esfuerzos para generar más tráficos, llevando a cabo más inversiones y potenciando el desarrollo comercial e industrial a través de los sectores productivos de la provincia.

Su objetivo, remarca Rodríguez, es el de consolidar su papel como motor logístico y económico del sureste español, combinando crecimiento, innovación y sostenibilidad en una misma dirección: convertirse en un puerto inteligente, verde, innovador, interconectado y competitivo.