SH Hoteles se alza con el premio de sostenibilidad turística hotelera

La cadena valenciana SH Hoteles ha recibido el primer premio de sostenibilidad concedido por Hosbec por su estrategia. El grupo hotelero gestionado por la familia Guillem recibe el respaldo a su política en esta materia en un momento en el que apunta hacia la provincia de Alicante para su expansión. De hecho, este mismo mes ha abierto las puertas de un cinco estrellas en Xàbia. El acto, que se ha celebrado en el Invattur de Benidorm, se ha convertido también en un reconocimiento para más de una decena de establecimientos.

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, ha destacado como la aplicación de bunas prácticas ha servido para generarr "referencias en el sector", una cuestión reforzada con la participación de un jurado de expertos, externo a la asociación, que ha participado en la deliberación. Fuster ha asegurado que este es el camino para "marcar la diferencia y ofrecer un valor añadido único en el posicionamiento y visibilidad para toda España y para todo el mercado internacional”.

Foto de familia de los premiados a la excelencia de la higiene en cocinas. / A. Jover

Junto a él, el director general de Turismo, Israel Martínez, ha destacado la garantía de "transmitir seguridad" a los visitantes en dos aspectos básicos como es la higiene en cocinas y la gestión de los recursos hídricos. Así junto a SH, la tercera edición ha premiado a Hoteles RH y Hoteles Poseidón, en segundo y tercer lugar. Ambos con base en Benidorm. Respecto a la mejor estrategia de sostenibilidad medioambiental–Green Host, Hosbec ha galardonado a Caro Hotel, en València y el de estrategia de responsabilidad social corporativa e igualdad de oportunidades ha sido ex aequo para la cadena Port Hotels y también para AR Hotels&Resorts.

La asociación hotelera instauró estos premios para visibilizar las iniciativas desarrolladas por los alojamientos turísticos de la Comunidad Valenciana en materia de sostenibilidad, entendida desde sus tres ámbitos: responsabilidad social corporativa, compromiso ambiental y equilibrio con el desarrollo económico, y gestión integral hace tres años; mientras que los de excelencia en gestión sanitaria se instauraron en 2018, precisamente, para con exponer el esfuerzo que realizan los galardonados y el sector en general en ir más allá de los requerimientos legales y conseguir los más altos estándares en materia de seguridad alimentaria e hídrica.

Premiados en la categoría de excelencia de gestión hídrica. / A. Jover

En higiene alimentaria, la cadena benidormense RH ha acaparado el grueso de los reconocimientos con premios para sus hoteles Corona del Mar, Princesa, Silene y Victoria. Han acudido también responsables de Ambassador Playa, Brisa, Helios y Les Dunes Comodoro, además de Terralta Apartotel, han acudido a recoger su diploma acreditativo. En el campo de la higiene hídrica, se ha premiado a Climia Benidorm Plaza, H10 Porto Poniente, Marina Resort, Benidorm Hotel, los RH Canfali Gastrohotel, Corona del Mar y Princesa, Riudor, Terralta Apartotel y Villasol Camping.