AEFA lidera en Alicante la puesta en marcha del programa Talento Next Gen

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) se ha sumado a otras nueve organizaciones empresariales para poner en marcha el programa de prácticas en empresas de este mismo ámbito. En este caso se trata de las asociaciones regionales de Madrid (ADEFAM), Andalucía (AAEF), Asturias (AEFAS), Canarias (EFCA), Cantabria (ACEFAM), Castilla-La Mancha (AEFCLM), Castilla y León (EFCL), Cataluña (ASCEF), Extremadura (AEEF) y Galicia (AGEF).

La iniciativa busca acercar a los jóvenes al tejido empresarial familiar y dar respuesta a desafíos actuales como la atracción de talento, el conocimiento real de las empresas familiares y la formación en las competencias que demanda hoy el mercado laboral. Talento Next Gen está dirigido a los miembros más jóvenes de las empresas familiares y su objetivo es ofrecer a estudiantes universitarios, de máster o de Formación Profesional (FP) una primera experiencia laboral en un entorno real que fomente el aprendizaje y la conexión directa con el ecosistema.

“La conexión con las nuevas generaciones es clave para garantizar el futuro de nuestras empresas familiares. Programas como Talento Next Gen nos permiten no solo formar a jóvenes en entornos reales de trabajo, sino también transmitirles los valores que hacen única a la empresa familiar. Desde AEFA estamos convencidos de que generar estas oportunidades es una forma de asegurar el relevo generacional y fomentar el arraigo del talento joven en nuestro tejido empresarial”, ha comentado Maite Antón, presidenta de AEFA.

La iniciativa es una evolución del anterior Programa de Prácticas de la Empresa Familiar y desde las asociaciones consideran que, con los cambios, se da respuesta a algunos de los grandes retos que afronta hoy el mercado laboral como es la dificultad creciente para captar y fidelizar talento joven, la necesidad de que los estudiantes conozcan de primera mano la realidad de las empresas familiares y, sobre todo, la importancia de formarles en las competencias que realmente demanda el tejido empresarial.

Como novedad, Talento Next Gen incorpora una plataforma digital que simplifica todo el proceso. A través de ella, las empresas familiares pueden publicar sus ofertas y acceder a los perfiles de los candidatos, mientras que los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento y hacer un seguimiento ágil de sus candidaturas. En su primera edición, el programa ha reunido a cerca de 100 empresas asociadas, que han puesto a disposición de los jóvenes más de un centenar de plazas de prácticas. Gracias a esta iniciativa, en la que han participado casi 50 estudiantes, al menos 19 de ellos han formalizado sus prácticas a través de esta plataforma y algunos de ellos han sido contratados a posteriori.