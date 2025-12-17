Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gripe AlicanteLlorca y SánchezPlan acoso escolarPorno tumba Camilo SestoAyudas gafas y lentillas
instagramlinkedin

Formación

AEFA lidera en Alicante la puesta en marcha del programa Talento Next Gen

La asociación alicantina forma parte de las organizaciones de la empresa familiar que han creado una plataforma para faciitar las prácticas laborales

Aefa se reivindica como motor de compromiso empresarial en su 30 aniversario

Aefa se reivindica como motor de compromiso empresarial en su 30 aniversario

Aefa se reivindica como motor de compromiso empresarial en su 30 aniversario / Pilar Cortés

Ana Jover

Ana Jover

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) se ha sumado a otras nueve organizaciones empresariales para poner en marcha el programa de prácticas en empresas de este mismo ámbito. En este caso se trata de las asociaciones regionales de Madrid (ADEFAM), Andalucía (AAEF), Asturias (AEFAS), Canarias (EFCA), Cantabria (ACEFAM), Castilla-La Mancha (AEFCLM), Castilla y León (EFCL), Cataluña (ASCEF), Extremadura (AEEF) y Galicia (AGEF).

La iniciativa busca acercar a los jóvenes al tejido empresarial familiar y dar respuesta a desafíos actuales como la atracción de talento, el conocimiento real de las empresas familiares y la formación en las competencias que demanda hoy el mercado laboral. Talento Next Gen está dirigido a los miembros más jóvenes de las empresas familiares y su objetivo es ofrecer a estudiantes universitarios, de máster o de Formación Profesional (FP) una primera experiencia laboral en un entorno real que fomente el aprendizaje y la conexión directa con el ecosistema.

“La conexión con las nuevas generaciones es clave para garantizar el futuro de nuestras empresas familiares. Programas como Talento Next Gen nos permiten no solo formar a jóvenes en entornos reales de trabajo, sino también transmitirles los valores que hacen única a la empresa familiar. Desde AEFA estamos convencidos de que generar estas oportunidades es una forma de asegurar el relevo generacional y fomentar el arraigo del talento joven en nuestro tejido empresarial”, ha comentado Maite Antón, presidenta de AEFA.

AEFA analiza la presión fiscal y la captación de talento

AEFA analiza la presión fiscal y la captación de talento

INFORMACIÓNTV

Innovación

La iniciativa es una evolución del anterior Programa de Prácticas de la Empresa Familiar y desde las asociaciones consideran que, con los cambios, se da respuesta a algunos de los grandes retos que afronta hoy el mercado laboral como es la dificultad creciente para captar y fidelizar talento joven, la necesidad de que los estudiantes conozcan de primera mano la realidad de las empresas familiares y, sobre todo, la importancia de formarles en las competencias que realmente demanda el tejido empresarial.

Noticias relacionadas y más

Como novedad, Talento Next Gen incorpora una plataforma digital que simplifica todo el proceso. A través de ella, las empresas familiares pueden publicar sus ofertas y acceder a los perfiles de los candidatos, mientras que los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento y hacer un seguimiento ágil de sus candidaturas. En su primera edición, el programa ha reunido a cerca de 100 empresas asociadas, que han puesto a disposición de los jóvenes más de un centenar de plazas de prácticas. Gracias a esta iniciativa, en la que han participado casi 50 estudiantes, al menos 19 de ellos han formalizado sus prácticas a través de esta plataforma y algunos de ellos han sido contratados a posteriori.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
  2. La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
  3. Indignación entre los vecinos de Colonia Madrid de Benidorm por la instalación de parquímetros
  4. Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
  5. El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
  6. ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?
  7. Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
  8. Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: 'Cuando estás de baja médica no estás cobrando el sueldo

Camarero insiste en una oficina antiokupas para contentar a Vox y rechaza derogar la ley de vivienda del Botànic

Camarero insiste en una oficina antiokupas para contentar a Vox y rechaza derogar la ley de vivienda del Botànic

David Colomer, nuevo CEO de Omnicom Media España

David Colomer, nuevo CEO de Omnicom Media España

¿Dónde viven? ¿Por qué Alcoy? Radiografía a los estudiantes del primer curso de la UPV

¿Dónde viven? ¿Por qué Alcoy? Radiografía a los estudiantes del primer curso de la UPV

La policía de Elda vigila tus compras: comienza el dispositivo de seguridad para Navidad

La policía de Elda vigila tus compras: comienza el dispositivo de seguridad para Navidad

Torres remarca que el Gobierno actuó "desde el primer momento" tras la dana de Valencia

Letizia confiesa que frunce el ceño cuando lee wasaps con faltas de ortografía: "No soy la única que tiene esa pedrada"

Letizia confiesa que frunce el ceño cuando lee wasaps con faltas de ortografía: "No soy la única que tiene esa pedrada"

El cumpleaños que no se esperaba el empresario de Elche Juan Perán

El cumpleaños que no se esperaba el empresario de Elche Juan Perán

Almoradí centra sus cuentas en seguridad y basuras y presume de una presión fiscal baja con 375 euros por habitante

Almoradí centra sus cuentas en seguridad y basuras y presume de una presión fiscal baja con 375 euros por habitante
Tracking Pixel Contents