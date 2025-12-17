Aena cierra el año con tres nuevas licitaciones y deja para 2026 la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche

A la espera de que se desenrolle el contrato de asistencia para la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche, Aena termina diciembre con tres nuevas licitaciones por un importe total de 222.201 euros. La cantidad, sin duda alguna, es menor, pues los 70 millones para el necesario crecimiento ha quedado relegado para 2026. Cabe recordar que esta misma semana, la terminal Miguel Hernández confirmaba que ya en noviembre había rebasado la cifra de los 18,4 millones de pasajeros, que era el récord de todo 2024.

Con el incremento de la demanda, fuentes de Aena han confirmado que la empresa mantiene abierta la puerta a que, antes de que acabe el mes, pueda volver a salir a concurso la actuación de asesoramiento para la obra y cuya inversión superaba los 45 millones. La empresa decidió volver a comenzar con el proceso para evitar posibles impugnaciones por un error detectado en pliegos similares.

Novedades

Con ese conjunto, la empresa mixta controlada por el Gobierno, ha publicado tres anuncios. La última licitación es el "Servicio para el mantenimiento del certificado respecto al reglamento y sistema de gestión de seguridad operacional del aeropuerto" y el importe se eleva a los 89.540 euros. El segundo contrato es el "Suministro e instalación de inodoros en varios núcleos de aseos del edificio Nat (Terminal)" por un importe de 72.358 euros.

El proyecto de ampliación del aeropuerto de Alicante aun no se ha adjudicado. / Pilar Cortés

En el apartado de mejora, está la "Adecuación de viales de acceso principales". Con un contrato de dos meses, Aena destinará 60.303 euros a reparar los viales de entrada a la terminal e internos que se encuentran deteriorados por el paso de vehículos. En conjunto, son 220.000 euros para acciones de conservación.

En este escenario, 2025 deja la incógnita sin resolver del estudio sobre el que se deposita aunque lo que lleva su propio ritmo es la adjudicación de la redacción del propio proyecto. Con un presupusto que ronda los 24 millones, la redacción salió a licitacion a finales del año pasado y ahora se encuentra en la segunda fase de evaluación con tan solo una terna de empresas en danza. El desarrollo del proyecto es el que determinará la nueva capacidad y, sobre todo, supondrá la prolongación de la actual terminal de pasajeros absorbiendo los metros de la antigua.

Aunque ambas actuaciones ponen sobre la mesa un horizonte de cinco años a partir de la adjudicación, Aena ha licitado para el aeropuerto Alicante-Elche otras actuaciones. Destaca la relativa a la sala VIP, la cual quedó destrozada por el incendio de 2020. El presupuesto es de 7,1 millones y ampliará el espacio hasta los 2.000 metros cuadrados. Una de las novedades será la terraza exterior en un córner interior del actual edificio operativo.

Más reciente en el tiempo, octubre, fue el contrato millonario para la "Renovación IPCs transelevadores, videowall y otro equipamiento informático" (4,6 millones) y, por supuesto, la nueva calle de rodaje ya adjudicada por 13 millones. Sin embargo, el más relevante socialmente fue el cambio de controles en el acceso para vehículos. El aeropuerto Alicante-Elche dio en agosto un nuevo paso para acabar con la picaresca del aparcamiento de cortesía. Con un millón de euros, el proyecto se definió con el objetivo de, por un lado, dar coherencia a los actuales servicios y para ello, situar en la planta -2, el acceso para llegadas y el de todos los autobuses y, por otro, instalar barreras de acceso en los puntos de espera y estacionamiento de todo aquello que no es servicio público.

Barrera de 20 millones

Las previsiones iniciales para 2026 marcan crecimiento en el flujo de pasajeros y, hasta la fecha, la gestión de la terminal ha podido absorber sin problemas el aumento de viajeros y vuelos. El Altet cerró noviembre con 18,6 millones de usuarios acumulado, más que en todo 2024. Porcentualmente, la cifra se sitúa en un incremento del 8,5 %.

Aunque ya no son los aumentos de doble dígito de los ejercicios pasados, sigue siendo un ritmo de crecimiento muy significativo, que duplica la media de los aeropuertos españoles. Es aquí donde las reivindicaciones cobran un especial calado, pues la capacidad se encuentra al límite de acuerdo con los documentos oficiales, si bien es cierto que en estos años, el aeropuerto alicantino ha introducido mejoras que permiten mayores flujos de despegues y aterrizajes.

También se han ampliado horarios y lo habitual es contar con llegada de pasajeros a primera hora de la madrugada y salida muy tempranas que tan solo dejan sin programación la franja central de la noche. Así el reto es llegar a tiempo para que casen demanda, oferta e instalaciones.