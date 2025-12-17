Movilidad
Alicante contará con conexión directa a Casablanca a partir de abril de 2026
El grupo Royal Air Maroc, propiedad del gobierno marroquí, inicia la venta de tres frecuencias semanales desde la terminal Miguel Hernández
A la espera de que Aena presenta su programación oficial de verano, las compañías comienzan a desvelar sus apuestas para la próxima temporada alta que arranca poco antes de Semana Santa. Es el caso de Groupe Royal Air Maroc que ha sacado a la venta su nueva conexión entre Casablanca y Alicante. La terminal Miguel Hernández contará, así, con un tercer destino con el país marroquí que deriva de las actuales operaciones de Ryanair con Marrakech y Tetuán.
El anuncio marca el refuerzo y el interés de la aerolínea por Europa y que está fijando el crecimiento de la compañía, propiedad mayoritaría del Gobierno y, a penas un 2 % de Air France. Las salidas se realizarán con una frecuencia de tres días por semana (miércoles, viernes y domingo). La programación aún no está incorporada a la programación oficial, pero su comercialización es un paso previo habitual. La compañía ha hecho una renovación de parte de su flota y los usuarios podrán encontrar los tradicionales diferentes tipos de billetes que se ajustan por precio y prestaciones.
Enlaces internacionales
La apertura de Casablanca guarda especial relevancia porque se trata de la ciudad en la que el operador público tiene su base de operaciones y, por lo tanto, abre enlaces a otros puntos del continente africano, donde reside la fortaleza de la operadora especialmente en la costa oeste del continente. Además,hay que tener en cuenta los vuelos intercontinentales con Estados Unidos y Canadá. Royal Air Maroc (RAM) tiene una hoja de ruta que pasa por seguir aumentando sus conexiones en España, donde se encontraría Bilbao y ya está unida con Valencia, Madrid, Sevilla y Málaga.
De mayor interés para el aeropuerto Alicante-Elche, resulta el hecho de contar con un nuevo cliente con potencial de crecimiento, pues los viajeros con pasaporte marroquí han crecido en los últimos años por esos vuelos "low cost" que puso en marcha la aerolínea irlandesa, la cual ha llegado a tener hasta un tercer vuelo con Fez.
