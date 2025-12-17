La Generalitat sigue haciendo caja con el ladrillo: ingresa casi mil millones en Alicante hasta noviembre

La compraventa de vivienda no solo es un lucrativo negocio para promotoras, inmobiliarias o el sector financiero. También supone una importante fuente de ingresos para la Generalitat que, de hecho, tiene en los impuestos que gravan estas transacciones y en los que también se aplican a las hipotecas una de sus principales vías de financiación. Al menos por lo que respecta a los tributos que se encarga de gestionar directamente, ya que otros como el IVA o el IRPF los recibe a través del Gobierno central.

De acuerdo con el último balance publicado por la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), hasta el pasado mes noviembre el Ejecutivo autonómico había recaudado en la provincia 814 millones de euros por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que supone un incremento del 10,6 % sobre el mismo periodo de 2024. Este impuesto es el que grava las compraventas de inmuebles de segunda mano -en la obra nueva se paga el IVA- y su tipo general es del 10 %, aunque el Consell mantiene bonificaciones para jóvenes, familias monoparentales o las viviendas de protección oficial.

Como en la actualidad cerca del 90 % de todas las compraventas de pisos son de segunda mano, esto significa que la Generalitat es la administración más beneficiada por el auge del mercado inmobiliario.

El 88 % de lo recaudado por la Generalitat en Alicante procede del negocio inmobiliario. / cottonbro studio

A la cantidad anterior hay que sumar, además, los 173 millones del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el que se paga principalmente por inscribir estas compraventas o las hipotecas, por lo que, en total, el Ejecutivo valenciano ya lleva recaudados este año 989 millones de euros en Alicante exclusivamente con los gravámenes que se aplican al negocio del ladrillo.

Se trata de un dato a tener en cuenta en una situación como la actual, donde cada vez son más las voces que reclaman una bajada de la fiscalidad de la vivienda, ante las dificultades cada vez mayores que existen para acceder a este bien básico.

Recaudación total

En este sentido, cabe señalar que la recaudación total de la Generalitat por el conjunto de tasas e impuestos que gestiona directamente ascendió hasta noviembre a 1.113 millones de euros, lo que significa que la actividad inmobiliaria aportó el 88,8 % de esos ingresos.

Entre el resto de figuras impositivas que gestiona la ATV, la más destacada sería el Impuesto de Sucesiones, que aportó 62,8 millones a las arcas autonómicas en la provincia, con una subida del 39,4 % con respecto al año pasado, en el que experimentó un retroceso más que notable por la nueva bonificación introducida por el Consell. Desde la Agencia Tributaria Valenciana atribuyen este repunte a las actuaciones desarrolladas en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Por su parte, el Impuesto de Donaciones supuso otros cuatro millones de euros.

Los gravámenes sobre el juego representaron otros 57,9 millones, prácticamente la misma cantidad en entre enero y noviembre de 2024. Una cifra que se reparte en 39,8 millones por las tragaperras, 14,3 millones de los bingos y 3,7 millones de la recaudación de los casinos.