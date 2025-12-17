Gestión logística a vuelo de dron en el Puerto de Alicante

Mejora de la gestión portuaria mediante un sistema de drones automáticos. Eso es lo que persigue un proyecto que se va a desarrollar en el Puerto de Alicante, el cual permitirá mejorar el control logístico a través de cuestiones como el recuento de graneles, vehículos y contenedores desde el aire. La iniciativa es una de las tres que han obtenido en conjunto una financiación de 865.600 euros por parte de Puertos del Estado. Las otras dos se centran en un sistema de automatización por voz para el ámbito logístico-portuario, así como en una plataforma para la digitalización del transporte.

La Autoridad Portuaria de Alicante, presidida por Luis Rodríguez, está inmersa en un ambicioso plan dirigido a impulsar la innovación, la transición energética y la sostenibilidad ambiental. En este sentido, y dentro del ámbito de la innovación abierta, tres proyectos respaldados por el propio puerto han sido seleccionados en la cuarta convocatoria del programa Ports 4.0, lo que representa el 19 % de todos los aprobados a nivel nacional. En conjunto, las tres iniciativas han obtenido una financiación de 865.600 euros.

Zona de contenedores en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Entre los seleccionados, destaca el denominado Amelia Ports, un software integral para soporte en la gestión portuaria mediante un sistema de drones automáticos. Según la información facilitada desde la propia Autoridad Portuaria, el sistema en cuestión, desarrollado por Octocam-Maps, automatiza la captura y procesamiento de datos con drones, con la finalidad de mejorar la eficiencia logística.

En colaboración con la Autoridad Portuaria de Tarragona, aborda retos como el recuento de graneles, vehículos y contenedores, reduciendo errores y reclamaciones. También incorpora casos de uso avanzado como la vigilancia perimetral, la detección térmica y el control de dañosa en las escolleras.

El sistema está compuesto por Amelia Drone-Box, un sistema autónomo de vuelo, y Amelia Software, una plataforma modular en la nube para el análisis volumétrico y visualización en 3D. Su arquitectura, además, permite escalar el servicio a múltiples usuarios e industrias.

1Million Bot

El segundo de los proyectos enmarcados en esta convocatoria de Ports 4.0 es el de 1Million Bot, consistente en requerimientos de conectividad y evolución a TRL 9 del proyecto pre-comercial de automatización por voz en el ámbito logístico portuario.

De acuerdo con los datos facilitados desde el propio puerto alicantino, el proyecto busca completar el desarrollo de una solución de automatización por voz para el ámbito logístico portuario. Se enfoca en definir requisitos de conectividad para optimizar su rendimiento y operatividad en entornos reales. La demostración, además, se ampliará a maquinaria pesada como STS Portainer y RGT Transtainer, clave en la operativa portuaria.

Los drones van a jugar un papel importante en el puerto alicantino. / PILAR CORTES

Se trata de una colaboración estratégica entre 1MillionBot y Paceco Poseidón, consolidando una alianza iniciada en la fase precomercial. Además, impulsa la integración de inteligencia artificial (IA) en procesos del Tos Poseidón, promoviendo la eficiencia y la sostenibilidad.

El tercer proyecto se denomina Intraser, y consiste en una plataforma para la digitalización del transporte portuario por carretera de contenedores. La plataforma está desarrollada por Ontruck, con la finalidad de transformar el transporte de contenedores por carretera en entornos portuarios, conectando cargas de transitarias y navieras con transportistas mediante algoritmos de inteligencia artificial, Big Data y análisis predictivo.

La solución, según explican desde la Autoridad Portuaria, incluye conexión con sistemas portuarios como Portic o Valencia Port, integración con TMS, asignación automática de rutas, gestión de tráfico, motor de precios flexible y aplicaciones móviles para transportistas y gestores de flota. Todo ello con la finalidad de reducir trayectos en vacío, optimizar recursos y mejorar la trazabilidad.