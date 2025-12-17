Esta es la hipoteca media que piden los alicantinos

La bajada del euríbor está permitiendo que los alicantinos puedan solicitar hipotecas más elevadas y, de esta forma, compensar en parte la fuerte subida que ha experimentado el precio de la vivienda. Tanto es así que el importe medio de los nuevos préstamos supera por primera vez al que se alcanzó durante la burbuja inmobiliaria de principios de los años 2000.

De esta forma, entre enero y octubre se formalizaron en la provincia un total de 19.720 hipotecas sobre viviendas, un 24 % más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos que el INE recopila de los registros de la propiedad. Una cifra que muestra, por un lado, la buena evolución del mercado inmobiliario en la provincia durante la primera parte del año -a partir de agosto las ventas se han ralentizado- y también el aumento del número de compradores que necesita recurrir a la financiación bancaria para hacer frente al pago.

A este respecto, los datos también reflejan el progresivo aumento de los importes que se conceden en la provincia. De esta forma, si durante el año pasado la media fue de 113.520 euros, en lo que va de 2025 la cifra ya alcanza los 127.261 euros, un 11,4 % más.

Oferta de hipoteca en un banco, en una imagen de archivo / M.A.Montesinos

Se trata de la cantidad más elevada de la serie histórica, superando incluso a la que se registró en plena burbuja inmobiliaria, cuando en 2007 se solicitaban unos 125.000 euros, de acuerdo con las mismas fuentes. Eso sí, con una gran diferencia: en la actualidad la mayoría de los préstamos para la compra de una casa se pide a tipo fijo, al menos en sus primeros años.

Así ocurrió con el 61,3 % de las hipotecas formalizadas en el mes de octubre, una circunstancia que garantiza que los clientes no tendrán sorpresas con la cuota en el futuro, aunque el euríbor repunte.

Con todo, los grandes beneficiados de la situación actual, más que los clientes, son las entidades, que han visto repuntar considerablemente sus ingresos gracias a esta nueva época dorada de las hipotecas, como muestran los resultados que vienen comunicando trimestre tras trimestre.

Si a los préstamos para la compra de una casa se suman los que también se han aprobado para adquirir locales, solares o cualquier otro tipo de inmuebles, el volumen prestado por los bancos en la provincia alcanzó los 3.577 millones de euros hasta octubre, casi mil millones más de los que consiguieron colocar en el mismo periodo del pasado ejercicio.

Además de los ingresos directos que reporta este negocio -sólo con esa cifra los bancos ganarán más de cien millones anuales en la provincia por los préstamos concedidos en 2025 durante lo que dure la vida de los mismos- hay que sumar las primas de los seguros que muchas veces llevan aparejados, la domiciliación de nóminas o los recibos que traerán esos clientes. No en vano, el sector siempre ha considerado la hipoteca como el mejor producto para fidelizar a su clientela.

Hipotecas canceladas

En contraste con esta mayor concesión, lo que empieza a estabilizarse es la cancelación de hipotecas, que se incrementó sensiblemente durante los años anteriores. En concreto, a partir de 2022, cuando muchas familias optaron por amortizar el préstamo ante la considerable subida que experimentó la cuota mensual por la evolución del euríbor.

Sin embargo, entre enero y octubre de este año se han pagado por completo 19.794 hipotecas en la provincia, prácticamente la misma cantidad que en el mismo periodo de 2024.